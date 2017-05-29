НБУ упростит инвестирование физических лиц за рубеж

В НБУ сообщили, как упростят валютные операции для физических лиц

Национальный банк Украины упростит инвестирование физических лиц за рубеж. Об этом LIGA.net сообщили в НБУ, отвечая на вопрос о ближайших мерах по либерализации валютного рынка.

"Планируем ввести для операций физических лиц по инвестированию или перечислению на счет за рубежом в пределах установленных объемов (сейчас обсуждается лимит в €50 тыс. на одного человека в год) упрощенную процедуру автоматического лицензирования", - сообщили в Нацбанке. Лицензии на такие операции будут выдаваться в автоматическом режиме.

Среди других ожидаемых мер, как сообщили в Нацбанке, - предоставление клиентам банков возможности покупать валюту на межбанковском рынке независимо от остатков валюты, которые у них есть на банковских счетах.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк ослабил валютные ограничения для юридических лиц.



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