НБУ упростит инвестирование физических лиц за рубеж
Национальный банк Украины упростит инвестирование физических лиц за рубеж. Об этом LIGA.net сообщили в НБУ, отвечая на вопрос о ближайших мерах по либерализации валютного рынка.
"Планируем ввести для операций физических лиц по инвестированию или перечислению на счет за рубежом в пределах установленных объемов (сейчас обсуждается лимит в €50 тыс. на одного человека в год) упрощенную процедуру автоматического лицензирования", - сообщили в Нацбанке. Лицензии на такие операции будут выдаваться в автоматическом режиме.
Среди других ожидаемых мер, как сообщили в Нацбанке, - предоставление клиентам банков возможности покупать валюту на межбанковском рынке независимо от остатков валюты, которые у них есть на банковских счетах.
Напомним, на прошлой неделе Нацбанк ослабил валютные ограничения для юридических лиц.
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