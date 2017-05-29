 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.40   EUR:  29.00  29.58
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ упростит инвестирование физических лиц за рубеж

29.05.2017 13:00
В НБУ сообщили, как упростят валютные операции для физических лиц
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины упростит инвестирование физических лиц за рубеж. Об этом LIGA.net сообщили в НБУ, отвечая на вопрос о ближайших мерах по либерализации валютного рынка.

"Планируем ввести для операций физических лиц по инвестированию или перечислению на счет за рубежом в пределах установленных объемов (сейчас обсуждается лимит в €50 тыс. на одного человека в год) упрощенную процедуру автоматического лицензирования", - сообщили в Нацбанке. Лицензии на такие операции будут выдаваться в автоматическом режиме.

Среди других ожидаемых мер, как сообщили в Нацбанке, - предоставление клиентам банков возможности покупать валюту на межбанковском рынке независимо от остатков валюты, которые у них есть на банковских счетах.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк ослабил валютные ограничения для юридических лиц. 

Читайте также: Свобода движения. НБУ ослабил валютные ограничения для бизнеса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров