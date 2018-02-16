Доля безналичных расчетов в Украине выросла до 2 трлн грн

С начала 2017 года доля безналичных расчетов в Украине выросла на 4%, составив около 40%

Фото: Pixabay

Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт увеличилась на 3,8% с начала 2017 года и составила 39,3%. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В целом за последние пять лет этот показатель вырос более чем в три раза (12,4% - на 1 января 2013 года).



"Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2,125 трлн грн (это на 23% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом, соответственно)", - уточняет НБУ.



Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: по 2017 год количество таких операций выросло на 30,2%, а объем - на 46,2% (по сравнению с 2016 годом).







2017 год продемонстрировал такое распределение безналичных операций с использованием платежных карточек: наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети интернет - 38,8%; наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6%.



Количество платежных карточек за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составило 59,9 млн шт., из них активных - 34,9 млн шт. (рост на 7,6%). Также наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт - на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук ).





В прошлом году НБУ зафиксировал значительное развитие платежной инфраструктуры.



"Количество предприятий торговли и сферы услуг, что предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 27,8 тыс. (на 19,1% по сравнению с 2016 годом) и составила 173,8 тыс. ед.", - указывает НБУ.



Сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и по состоянию на 1 января насчитывала 251,7 тыс. (это на 32,4 тыс. больше, чем на 1 января 2017 года), при этом наблюдается тенденция уменьшения доли банковских (кассовых) терминалов и увеличения доли торговых. Среднее количество банкоматов в течение года почти не менялась.



Показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины составлял на конец 2017 года 6 тыс. шт. на 1 млн граждан.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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