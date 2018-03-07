Депутаты хотят ликвидировать 3-ю группу единого налога

В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий пересмотр действующей упрощенной системы налогообложения

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 8089, предлагающий внести изменения в налоговую систему страны, сообщает AIN.

Авторы законопроекта - депутаты БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита, а среди норм - полная отмена третьей группы для тех налогоплательщиков, которые выбирают для себя упрощенную систему налогообложения.

Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая "упрощенка") - это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество - уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. В зависимости от оборота в ней предусмотрены 4 группы: 1,2,3 группы доступны для физлиц-предпринимателей, 4-я - только для сельскохозяйственных компаний.

3-я группа - очень популярна среди украинских ИТ-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%.

Отмена 3 группы "упрощенки" - одна из норм, которую предлагают депутаты. Также, предлагается внести изменения в условия 2 группы. По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов. А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.

"Например, в 2017 году, чтобы выплатить работнику зарплату в 10 000 грн ("на руки"), если он ФЛП, предприятие должно перечислить в бюджет и фонды соцстрахования 1267 грн (13%), а для наемного сотрудника - 4150 грн (41,5%)", - говорится в пояснительной записке.

Поэтому для субъектов, которые занимаются оптовой торговлей, предлагают запретить 1 и 2 группы, для 2 группы - ограничить виды деятельности предпринимателями:

- которые занимаются производством товаров, розничной продажей товаров с торговых мест на рынках;

- деятельностью в сфере ресторанного хозяйства в здании площадью до 20 кв м или с использованием средств передвижной торговли;

- выполнением работ/предоставлением услуг (в т.ч. бытовых);

- розничной торговли дистанционным методом (сюда, судя по всему, попадают интернет-магазины).

2 группу предлагают запретить для компаний, которые торгуют сложной электроникой, лекарствами, ювелирными изделиями, товарами высокого ценового сегмента и т.д.

А 3 группу предлагают полностью отменить - ФЛП, которые работают по этой схеме, предлагают переходить на 2 группу, если они соответствуют условиям.

Еще одно новшество проекта: снижение основной ставки НДС с 20% до 16% - чтобы бизнесы перестали пытаться оптимизировать уплату этого налога. Все эти меры, по мнению авторов проекта, помогут вывести украинскую экономику из тени.

Ранее сообщалось, что усиление требований к субъектам упрощенной системы налогообложения еще в 2017 г. было одним из требований МВФ к Украине.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.