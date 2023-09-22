Без дорог и стадионов. Два крупных скандала из-за проекта бюджета-2024

В Верховной Раде 20 сентября началось обсуждение государственного бюджета на следующий 2024 год – проект закона №10000.

"Это условно первое чтение. Но оно не нуждается в голосовании в зале. Соответственно, после представления будет 10 дней у нардепов подать свои предложения (поправки) в бюджет — до 1 октября", – объясняет первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Дальше эти предложения депутатов будут сводиться. И до 20 октября должно быть первое голосование.

Однако уже тот проект, который представлен на рассмотрение в нынешнем виде, сопровождается резонансными предложениями, которые вполне можно назвать скандальными.

LIGA.net исследовала конфликты вокруг проекта сметы страны на следующий год.

Без дорог

На фоне традиционной симпатии нынешней власти к развитию инфраструктуры и дорог — "Большого строительства" — довольно неожиданными стали цифры, свидетельствующие о полном перенаправлении доходов, наполняемых Государственным дорожным фондом, сразу в бюджет.

Основными доходами этого фонда является акцизный налог с транспортных средств, 86,56% акцизного налога с горючего. А также ввозная пошлина на нефтепродукты и транспортные средства. По оценкам Минфина, речь идет о минимум 95,2 млрд грн.

"В государственном бюджете на 2024 год средств на строительство новых дорог не предусмотрено. Дороги будут строить только исходя из отдельных решений Кабмина за деньги из резервного фонда", – рассказала LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа.

По ее словам, все урезанные статьи по программам расходов Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, которое возглавляет Александр Кубраков, и Агентства восстановления под руководством Мустафы Найема, будут направлены на нужды обороны Украины.

"Мининфраструктуры и дальше будет заниматься проектами восстановления, но деньги на это будет искать у международных партнеров, – говорит Пидласа. – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет наполняться от конфискованного у россиян на территории Украины имущества, если Фонд государственного имущества сможет успешно его продать".

На этих же моментах Пидласа акцентировала внимание в своем интервью изданию Forbes от 15 сентября.

"...Одно из крупнейших его (госбюджета-2024. – Ред.) отличий от главной сметы-2023 — существенное сокращение расходов на инфраструктуру и строительство. На 372 страницах норм и приложений не найти ни Госфонда регионального развития (в этом году закладывалось 2 млрд, которые затем были переданы ВСУ), ни исторического Дорожного фонда", – отмечает Пидласа.

Напомним, на Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в бюджете-2023 было выделено 35,5 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2024 год расходы на Агентство восстановления снизились более чем на 38 млрд грн, Мининфраструктуры – на свыше 42 млрд грн. В общей сложности их затраты предлагается снизить с 119 до 39 млрд, то есть втрое.

Как Мининфраструктуры, так и собственно его глава Александр Кубраков не склонны комментировать эти инициативы.

На сайте и в соцсетях министерства акцентируют другие темы и обходят эту в коммуникациях. После обращения LIGA.net в пресс-службе Мининфраструктуры также не смогли прокомментировать инициативы по Дорожному фонду.

В то же время источники в парламенте прямо отмечают, что этот шаг Минфина и правительства вызван не столько экономическими причинами, сколько политическими.

"Это политика. Почитайте медиа, уже прямо указывающие на то, что за этим стоит Офис (президента. – Ред.)", – объясняет LIGA.net один из народных депутатов от оппозиции на условиях анонимности.

Другой его коллега отмечает, что это сознательное ограничение возможностей Кубракова, который в 2023 году активно занимался восстановлением, и перенаправление денежных потоков в пользу других министерств, менее самостоятельных в своих решениях в отношении Офиса президента.

При этом, по мнению источников, молчание Кубракова связано с надеждой "решить вопрос" без лишней шумихи на уровне президента Владимира Зеленского.

Очевидно, что без ведома главы государства ни правительство, ни тем более Минфин, разрабатывавший проект бюджета, так радикально перенаправить почти 100 млрд грн не смогли бы.

Без стадионов

При подготовке планов государственного бюджета на следующий год было и другое резонансное решение.

Против него публично и откровенно возражали представители местных громад и их профильных ассоциаций, мэры городов. В частности, информация о таких консультациях и позициях представителей местного самоуправления есть в приложениях к проекту бюджета.

Это вполне понятная реакция, потому что речь идет об изъятии из их бюджетов средств в виде налогов с доходов физлиц (НДФЛ), уплачиваемых военнослужащими, то есть – из зарплат военных.

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Сейчас в бюджеты громад идет 64% поступлений от НДФЛ гражданина, работающего на предприятии, зарегистрированном в соответствующей громаде. В большинстве громад поступления от НДФЛ еще до начала вторжения составляли половину и больше доходов местных бюджетов.

В контексте НДФЛ военных речь идет о десятках миллиардов гривен, потому что на фоне кратного роста выплат военнослужащим после начала большой войны в разы увеличились поступления от их зарплат.

Некоторые из громад только благодаря расположению на их территориях воинских частей, без всяких дополнительных усилий, начали получать колоссальные поступления, которых не имели до этого. Не редко они начали тратить эти средства на не очень срочные вещи во время войны – те же ремонты дорог местного значения, облагораживание админзданий или стадионов.

В других громадах, которым не посчастливилось иметь эти дополнительные поступления от военных, таких ресурсов не было.

При этом громады должны заниматься семьями военных и ветеранами, которые нуждаются в помощи в организации быта и решении социальных или гуманитарных вопросов, обеспечении потребностей ВСУ. Часто были ситуации, когда те же военные физически находятся на одних территориях (и нуждаются в поддержке именно там), а налоги платят на других – там, где зарегистрированы их подразделения.

Относительно решения этого вопроса было несколько инициатив. Но власть избрала самый простой и радикальный: все средства из налогов военных перенаправить в государственный бюджет.

Речь идет о почти 100 млрд грн в следующем году и еще 24 млрд грн в текущем. Потому что перенаправить средства чиновники предлагают уже с 1 октября 2023 года.

Несмотря на протесты представителей местного самоуправления, в правительстве уже разработан и поддержан бюджетным комитетом Верховной Рады законопроект №10037, предусматривающий изъятие у органов местного самоуправления НДФЛ по денежному довольствию, денежным вознаграждениям и другим выплатам, полученным военнослужащими и лицами рядового и начальствующего состава, уплачиваемого налоговыми агентами.

К законопроекту, зарегистрированному 12 сентября, есть ряд вопросов. В том числе относительно того, что в течение бюджетного года у громад заберут поступления, которыми они должны были финансировать свои плановые нужды до конца года. А речь о компенсациях пока не идет. Это запрещено делать по действующему законодательству.

Спешку в определенной степени можно объяснить тем, что от его принятия зависит рассмотрение закона о госбюджете-2024.

"Для соблюдения сбалансированности показателей государственного бюджета и местных бюджетов на 2024 год и согласования правовых норм такие законопроекты следует рассматривать взаимосогласованно и последовательно, при этом окончательное решение должно быть принято сначала по законопроекту №10037", – отмечает Роксолана Пидласа в информации к проекту бюджета.

Вопрос уже сопровождается протестами профильных ассоциаций и их обращениями с возражениями к президенту, премьеру и другим руководителям государства.

Госбюджет-2024: оборона и социалка

Макропрогноз Министерства экономики, легший в основу проекта госбюджета-2024, предполагает ощутимое улучшение ситуации с безопасностью со второй половины следующего года и возможное ускорение роста экономики до 5% на 2024 год.

Согласно прогнозу, датированному серединой июня этого года, инфляция (на конец года) снизится до 10,8%, а уровень безработицы с 18,8% в этом году до 10,8% в 2026 году.

Размер месячной минимальной зарплаты предлагается установить с 1 января 2024 года в 7100 грн и с 1 апреля – 8000 грн. То есть она вырастет соответственно на 6% и 19,4% по сравнению с ее нынешним размером (6700 грн).

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Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что проект госбюджета-2024 подсчитан на базе среднегодового курса 41,4 грн/$, тогда как в этом году курс держится на уровне 36,6 грн/$.

В целом же в проекте, который правительство предоставило на рассмотрение парламента, на следующий год доходы (по сравнению с размерами бюджета 2023 года по состоянию в начале сентября) хотят увеличить на 25,6%, расходы – на 7,6%, дефицит сократить на 7,3%.

Предполагается, что дефицит будет профинансирован почти полностью за счет внешних заимствований, поскольку доходы от приватизации запланированы на уровне 4 млрд грн, а внутренние заимствования будут равны выплатам в счет погашения внутреннего долга – 421,6 млрд грн.

Как отмечает Пидласа, против нынешнего, расходную часть госбюджета-2024 предлагается увеличить на 317 млрд грн.

При этом от суммы расходов около 303 млрд грн будет направлено на оборонные нужды.

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