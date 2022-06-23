Деньги во время войны. Почему украинцы возвращают деньги в банки и куда готовы вкладывать

В первые дни войны банки и финансовая система поддались тяжелому испытанию, пожалуй, самому тяжелому с 2014 года. С началом бомбардировок украинцев охватила паника – они снимали наличные деньги, а бизнес отказывался проводить безналичные платежи. С каждым новым днем наступления врага люди теряли дома и источники заработка.

По данным НБУ, в первые недели войны также существенно снизились средства на счетах компаний, ведь при стремительном падении выручки они продолжали платить зарплаты и осуществлять операционные расходы.

"В первые дни войны многих клиентов охватила паника, и это отразилось на работе банков. В первую очередь из-за того, что клиенты "вынесли" все деньги из банкоматов", – вспоминает заместитель председателя правления Сбербанка Антон Тютюн.

Активная работа банков способствовала тому, что ажиотажный спрос на наличную гривну удалось удовлетворить за считанные дни.

В определенных регионах для этого понадобились героические действия инкассаторов банков, в том числе Ощада, которые выискивали оптимальные маршруты и обеспечивали граждан наличными, даже подвергаясь опасности.

Лучшим стабилизатором ситуации стала нормальная работа финансовой системы и одного из ее флагманов – Ощадбанка. Чтобы погасить панику, НБУ зафиксировал курс и установил ограничения на снятие иностранной валюты и гривны. Также было принято решение о гарантии 100% вкладов в банках во время военного положения.

Украинцы увидели, что банки остались открытыми для клиентов, без проблем выдают средства, функционируют оплаты картами, безналичные платежи, сети банкоматов и терминалов, мобильные и интернет-приложения.

"Все это посылает клиентам сигнал, что о сохранении денег в Ощадбанке можно не беспокоиться. Еще один важный фактор – патриотичность украинцев. Они верят в свою страну, банковскую систему и государственный банк и не спешат забирать средства", – объясняет Антон Тютюн.

Ощадбанку пригодился военный опыт 2014 года.

"Теперь у нас был план на случай развертывания полномасштабной агрессии РФ против Украины, и на 90% он реализован. В этом нам помог опыт событий 2014 года на Донбассе и в Крыму", – рассказывает заместитель председателя правления Ощадбанка.

Этот план дал возможность минимизировать потери, лучше документировать вред, причиненный врагом, и облегчить дальнейшую исковую работу по возмещению ущерба. Это способствовало стабильной работе даже в условиях полномасштабного вторжения. Только те отделения, которые находились в непосредственной близости к боевым действиям, были закрыты, но Ощадбанк открывает их после освобождения территорий.

После деоккупации уже возобновили работу 63 отделения (13 – в Киевской области, 18 – в Сумской области и 32 – в Черниговской области). Обновлению работы отделений предшествует разминирование, фиксация ущерба, планирование и реализация восстановительных работ, включая функционирование каналов связи и поиск персонала, готового вернуться к работе.

Проведенная работа способствовала тому, что в марте люди начали покупать облигации, возвращать денежные средства на текущие счета, депозиты.

Деньги – в банк

Сегодня уже нет паники на финансовом рынке, и хотя боевые действия продолжаются, граждане активно несут деньги в банки. По данным НБУ, в первом квартале люди, прежде всего, возвращали деньги на текущие счета.

Кроме того, количество банковских трансакций в Ощадбанке за время войны даже выросло. Даже увеличилось количество клиентов – особенно там, где отделения Ощада не прекращали работу во время самых "горячих" дней.

С начала войны по состоянию на начало июня остатки на вкладах физических лиц в Ощадбанке увеличились на 13,5 млрд грн – до 128,7 млрд грн.

Конечно, инвестиции – это не первоочередной интерес, когда над головой летают ракеты. Однако время идет, и люди возвращаются к мысли о том, как сохранить свои сбережения.

Финансовая подушка чрезвычайно важна, ведь придает определенное чувство защищенности, столь дефицитного в это время.

Как откладывать для сбережений даже в трудные времена - советы НБУ Составьте семейный бюджет. Подсчитайте свои доходы и расходы. Расходы разделите по следующим категориям: продовольственные товары, рестораны, бытовая химия, образование, кредиты, расходы на проезд или авто и другое. В конце месяца вы сможете четко увидеть, куда идут ваши деньги и где можно сократить расходы. Разделите по частям на что будете тратить доход. Если вы заранее ограничите доступные для расходов средства, снизится вероятность спонтанных покупок. НБУ предлагает следующий раздел: 50% на плановые расходы, 30% на спонтанные расходы, 20% на сбережения. Откладывайте на сбережения регулярно. Часто, особенно если уровень дохода не высок, люди решают начать откладывать только в случаях получения дополнительного дохода. Но это не правильно. Даже при низких доходах, откладывая небольшую сумму денег, можно со временем накопить существенную финансовую подушку безопасности. Главное – откладывать регулярно. Настройте автоматические накопления в банкинге, создайте план сбережений, чтобы увидеть, сколько вы получите в конце года, например, если будете откладывать ежемесячно определенную сумму денег. Используйте технику для борьбы с импульсивными покупками. Часто у нас не хватает средств для сбережений не потому, что мы получаем низкий доход, а потому, что остатки средств мы тратим на ненужные вещи, которые захотели здесь и сейчас. Одна из техник борьбы с такими импульсивными покупками предлагает подождать 24 часа. Если после этого вы все еще хотите купить этот товар – покупайте. Или – начните оценивать товары не в гривнах, а в отработанных вами часах на работе. Идите за покупками со списком. Имея список того, что вам нужно, вы снизите вероятность лишних покупок и расходов на вещи, которые вам не нужны.

Самые доступные инструменты для сбережения сегодня – депозиты и военные облигации. Как отмечают в Ощадбанке, депозиты – это традиционный и понятный вид сбережений. Их легче оформлять, поэтому они пользуются большей популярностью по сравнению с военными облигациями.

Инвестиции в победу

Военные облигации, которые министерство финансов начало выпускать после полномасштабного вторжения России, стали своеобразной альтернативой депозитам. На шестое июня люди приобрели таких ценных бумаг уже на сумму 8,5 млрд грн, 63,1 млн дол. США и 26,7 млн евро.

Во-первых, это возможность поддержать ВСУ. Во-вторых, их доходность выше депозитов в большинстве банков даже после повышения учетной ставки Нацбанком. Ставка по военным облигациям составляет 9,5-11%, а по депозитам – около 6%, хотя сегодня уже есть отдельные предложения по 14-15%. Кроме того, по облигациям не нужно платить налог на прибыль и подтверждать доход.

Приобретение военных облигаций через Ощадбанк осуществляется по упрощенной процедуре. В период военного положения банк отменил большинство комиссий по операциям с военными облигациями.

"Наши клиенты активно покупают военные облигации, спрос на них постоянно растет", – рассказывает Антон Тютюн.

С момента запуска этой услуги в Ощадбанке количество заявок на один аукцион возросло более чем в десять раз. На 31 мая банк продал военные облигации на сумму около 580 млн грн в гривневом эквиваленте. В целом по банковской системе количество вкладчиков в военные ОВГЗ превысило 80 тысяч.

По данным Ощадбанка, большим спросом пользуются военные облигации, номинированные в гривне. Объем заявок на их покупку превышает запрос на валютные ценные бумаги более чем в 5 раз. Это обусловлено более высокой доходностью, а также тем, что в отличие от продажи облигаций в иностранной валюте аукционы по продаже гривневых ОВГЗ проводятся еженедельно.

Как отмечают в Ощадбанке, от большего объема инвестиций в облигации сдерживает, прежде всего, то, что это не очень знакомый украинцам инструмент инвестирования. Но сейчас ситуация меняется к лучшему.

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