За последний месяц гривня заметно укрепилась к доллару.

Если 1 февраля доллар на наличном рынке торговался в среднем по 40,5 грн/$, то уже в начале марта курс изменился до 38,5 грн/$.

В тексте от 27 января мы рассказывали о том, как гривня выдержала увеличение спроса на валюту.

Аналитики прогнозировали, что она и дальше будет держаться и только где-то в середине 2023 года или позже можно ожидать некоторого ослабления. Однако мало кто прогнозировал столь сильную позицию национальной валюты в начале весны.

В чем секрет устойчивости национальной валюты и долго ли это продлится — в материале LIGA.net.

Привлекательная гривня

В ходе мероприятия Центра экономической стратегии (ЦЭС) 6 марта заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук отметил, что повышение доходности инструментов в гривне — и гривневые ОВГЗ, и депозиты — оказало давление на обменный курс в официальном сегменте.

В частности, Нацбанк и Министерство финансов сработали в тандеме: НБУ увеличил нормы обязательного резервирования для банков и позволил часть из них покрывать за счет ОВГЗ, а Минфин с начала года немного повышал ставки по ОВГЗ.

Также НБУ повысил сразу на 10% (до 20%) норму обязательных резервов банков в гривне по средствам по требованию и на счетах физических лиц (заработает с 11 марта). А вот по срочным средствам и вкладам (депозитам) показатель остался на уровне 0%.

Что это значит. Если у вас на платежной карте лежит 10 000 грн, банк вынужден 2000 грн (20%) фактически заморозить, он не может вложить их куда-нибудь, например, в депозитные сертификаты и получать за них 23% годовых. Но если эти деньги вы положите на депозит, такого обязательства у банка не будет.

То есть НБУ побуждает банки конкурировать за гривни населения, при чем не за простые счета, а за то, чтобы эти деньги стали срочными вкладами. В итоге гривневые депозиты становятся более привлекательными. Некоторые банки уже предлагают ультракороткие депозиты (есть даже депозит на 7 дней).

Конкуренция с наличным рынком

С другой стороны, НБУ разрешил банкам "увеличить переток между банковской системой (официальным сегментом) и наличным рынком", напоминает Николайчук.

Речь идет о нескольких инструментах, которые доступны украинцам в коммерческих банках. Первый: возможность безналичной покупки валюты с последующим размещением ее на депозите. Забрать его можно не раньше чем через три месяца.

Второй инструмент: купить в банке валюту по официальному курсу (36,6 грн/$) и положить ее на депозит. По истечении срока забрать депозит можно также по официальному курсу, но только в гривне. Фактически это защита от колебаний официального курса.

LIGA.net обратилась к НБУ с запросом об успешности этих инструментов.

Относительно первого варианта регулятор имеет статистику по остаткам средств граждан на валютных депозитах.

Так, ежемесячно спрос на них увеличивается "сопоставимыми номинальными приростами": с 1 ноября 2022 года по 27 февраля 2023-го (включительно) еженедельно они увеличивались в среднем на $43 млн. То есть все больше людей вместо обменников идут в банки, что уменьшает давление на наличный рынок.

А вот популярность депозита с защитой от смены официального курса снизилась в новом году. Так, в ноябре и декабре такие депозиты получили плюс $53,1 млн и $66,8 млн соответственно, а уже в январе и феврале было плюс $16,9 млн и $9,2 млн. В целом по состоянию на 1 марта украинцы имели таких депозитов на $153,6 млн.

В Нацбанке это снижение объясняют тем, что у украинцев добавилось уверенности в гривне. То есть они задумываются, будет ли девальвация в ближайшие полгода или им все же выгоднее вместо покупки валюты положить гривню на депозит или в ОВГЗ и получить процент.

И чем дальше, тем больше выбирают вариант, что курс не изменится, что также способствует снижению давления на курс гривни в наличном сегменте.

Исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский считает, что на укрепление гривни повлияли, среди прочего, такие факторы, как обязательное резервирование и потребность аграриев в гривне (об этом ниже), но больше всего, по его мнению, повлияло именно разрешение покупать валюту на депозиты.

Экономист отмечает: люди покупали валюту, но курс не менялся, поэтому часть вкладчиков могла начать "фиксировать прибыль, продавая наличную валюту и размещая средства на гривневый депозит под существенно больший процент".

В итоге НБУ смог рыночными методами уменьшить спрэд между официальным и наличным курсом, резюмирует Вышлинский.

Влияние аграриев

В своем финансовом еженедельнике группа ICU указывает на еще одну причину укрепления гривни — подготовка аграриев к весенне-полевым работам: "Большие агропроизводители продают больше валюты на межбанковском рынке, а мелкие фермеры продают наличную валюту для закупки горючего, подготовки техники и т.д.".

Именно с этим в ICU связывают то, что на межбанке возросло предложение валюты от клиентов банков-юрлиц — за четыре дня прошлой недели они продали на $36 млн больше валюты, чем купили.

В связи с этим Нацбанк резко уменьшил интервенции — более чем вдвое (до $289 млн).

"Это самый низкий недельный уровень чистых интервенций НБУ по продаже валюты с середины ноября прошлого года ", — подчеркнули в ICU.

В целом можно увидеть, что в феврале валютные интервенции НБУ из резервов ощутимо снизились по сравнению с январем — с $3,1 млрд до $2,5 млрд.

Международная помощь

Сами международные резервы Украины продолжают расти несмотря на войну — по итогам января они почти достигли $30 млрд.

Возможно это благодаря финансовой помощи международных партнеров, которая прежде всего и позволяет гривне стабильно проходить войну.

За первые два месяца 2023 года Украина получила от партнеров $6,3 млрд помощи (гранты и кредиты), что близко к прошлогодним показателям (в среднем по $3 млрд в месяц). При такой динамике Украина может получить запланированные на 2023 год $38 млрд помощи, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

Эта помощь и внутренние заимствования снижают риск возврата к монетарному финансированию бюджета (т.е. к "печатанью" гривни), отметил Сергей Николайчук. По его словам, это позволит снизить риски во всей монетарной сфере и "в конце концов создаст предпосылки смягчать валютные ограничения".

Каким курс будет дальше

В ходе мероприятия в ЦЭС представили прогнозы для украинской экономики на 2023 год от семи организаций (Concorde Capital, Dragon Capital, Oxford Economics, German Tconomic Team, Morgan Stanley, Sense Bank, ICU).

По среднегодовому курсу гривни их прогнозы довольно близки — от 36,6 грн/$ до 39,5 грн/$. Но к концу года разрыв больше.

И хотя сам ЦЭС не участвовал в прогнозировании, Глеб Вышлинский считает, что при наличии программы с МВФ курс может держаться около 40 в течение всего года.

Сергей Николайчук видит положительный сигнал в том, что прогнозы относительно монетарных показателей, таких как курс и резервы, "кучнее", чем по показателям реального сектора.

"Хотя ведущие прогнозисты по-разному оценивают продолжительность военных действий и их влияние на ВВП, монетарная и фискальная власть, по их мнению, сможет обеспечить при любом сценарии макрофинансовую стабильность, сможет избежать дестабилизации валютного рынка", — отметил он.

Заместитель главы НБУ считает, что это является определенным "якорем" для экономических субъектов страны во время войны, а после войны поможет в восстановлении страны.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.