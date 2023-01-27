В конце прошлого года и в начале нового спрос на валюту увеличился, в связи с чем курс немного просел — до 40,5-40,7 грн/$.

Из-за повышенного спроса НБУ пришлось значительно увеличить свои валютные интервенции из резервов, однако ослаблять официальный курс с 36,56 грн/$ регулятор не торопится. Последняя коррекция произошла в июле, когда разрыв между официальным курсом 29,25 грн/$ и рыночным превышал 30%.

Следует ли сейчас ожидать очередного ослабления гривни и есть ли угроза международным резервам — в материале LIGA.net.

Давление на резервы увеличилось

Летом перепривязать официальный курс Нацбанк был вынужден из-за огромных трат валюты из резервов — в мае регулятору пришлось продать на межбанке почти $3,5 млрд, в июне — почти $4 млрд.

После этого интервенции НБУ значительно уменьшились ($1,5-2 млрд), однако в последние месяцы продажи валюты снова стремительно увеличились — $3,2 млрд в декабре, а в январе за три недели — уже более $2 млрд.

Из-за спроса курс доллара на наличном рынке несколько увеличился, но пока не существенно (до 40,5-40,7 грн/$).

В связи с этим главные вопросы: будет ли доллар дорожать дальше, планирует ли Нацбанк пересматривать официальный курс и какое влияние на резервы будет иметь увеличение интервенций регулятора.

Сезонный спрос

На очередном монетарном брифинге Нацбанка 26 января заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заверил, что увеличение расходов по резервам является сезонным фактором, связанным, в частности, с увеличением расходов Минфина в конце года и увеличением спроса на товары "энергетического направления".

С этим согласен финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. "Минфин увеличивает расходы и дальше по цепочке оно идет: кто-то платит своим поставщикам, кто-то закрывает кредиты, поэтому спрос на валюту увеличивается", — говорит он в комментарии LIGA.net.

Такой рост расходов из резервов отнюдь не критично, подчеркнули в НБУ. К тому же, в декабре Украина получила рекордное количество финансовой помощи от партнеров — $5,5 млрд.

Замглавы НБУ напомнил, что в декабре объем золотовалютных резервов Украины увеличился до $28,5 млрд, что на 1 млрд больше, чем было в начале российского вторжения 24 февраля.

Гривня в безопасности

По словам Юрия Гелетия, в конце января резервы достигнут $30 млрд. А к концу 2023 года они не упадут ниже $27 млрд, прогнозирует регулятор.

"Резервов достаточно и сейчас нет никаких оснований для перепривязки, перефиксации курса. Увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи ", — подчеркнул Гелетий.

Он напомнил, что в июле разрыв между официальным и наличным курсом был значительным (превышал 30%), поэтому НБУ и ослабил официальный курс. Сейчас спред составляет около 10%, и существенных колебаний нет.

Михаил Демкив также не ожидает в ближайшее время проблем для национальной валюты и советует следить за этим где-то в середине 2023 года: "Если брать на бытовом уровне относительно личных сбережений, я думаю, полгода курс будет стабильным, поэтому можно вкладываться в гривню".

Он допускает, что регулятор может не изменить официальный курс и в течение всего года.

Об этом косвенно может свидетельствовать то, что НБУ улучшил прогноз по инфляции: "Возможно, они закладывают неизменный курс, и, соответственно, стоимость импорта будет меньше, благодаря чему инфляция в прогнозе ниже".

Нацбанк настолько уверен в гривне, что думает не о смене курса, а о смягчении ограничений на валютном рынке. Хотя какое это может быть смягчение, на брифинге не уточнили.

Варианты на будущее

Несмотря на стабильную ситуацию, уже нужно думать о будущем, отмечает Демкив. Он напоминает — обещаний по внешнему финансированию на 2024 год нет и есть "разные политические моменты" у партнеров, поэтому непонятно, какой по объемам будет помощь.

"Ближе к лету Нацбанк должен думать уже о 2024 годе, будет смотреть на политику в США и ЕС, которые будут думать о поддержке на 2024 год, перспективах войны", — говорит аналитик ICU.

Сам Демкив предполагает, что регулятору выгоднее будет ослабить официальный курс гривни, чтобы ограничить некоторый импорт, так называемый некритический, — прежде всего предметы роскоши. То есть в случае повышения курса импорт подорожает, и спрос на него снизится, что сэкономит резервы.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в разговоре с LIGA.net предполагает, что НБУ придется "на каком-то этапе что-то менять". Сам он прогнозирует, что это произойдет весной-летом.

"Пока в отопительный сезон людям нужно импортировать генераторы, энергетические продукты, например, дизель к генераторам, Нацбанк, думаю, не пойдет на смену курса, потому что есть повышенный спрос на импорт. А когда закончатся холода, НБУ нужно будет что-то делать", — говорит он.

Альтернативные возможности

Полностью вернуться к рыночному курсообразованию в условиях войны невозможно, но сохранять фиксированный курс — не единственный вариант, говорят эксперты.

Михаил Демкив объясняет LIGA.net, что промежуточным решением может быть сначала ослабление официального курса, например, где-то до 40 грн/$, а затем частично "отпустить" его. Но для этого регулятор должен быть уверен, что это "не будет дорога с односторонним движением".

"Чтобы были колебания в обе стороны, а это возможно при улучшении каких-то ключевых моментов, например, по экспорту — разблокировка портов. То есть то, что позволит рассчитывать на поступления валюты", — объясняет он.

Дмитрий Боярчук отмечает, что у него нет всех данных, которые имеющихся в НБУ, но он бы выступил за контролируемый плавающий курс. Это, например, когда курс меняется по рыночным причинам, но может вырасти/упасть не более чем на 1% в день.

Экономист также упомянул о необходимости иметь поступления валюты, а с экспортом все может быть не очень хорошо. В этом году у Украины будет меньше урожая, чем раньше, и, более того, цены на сырьевые товары, вероятно, будут снижаться. Так что это "не очень приятная ситуация".

Но есть другая сторона медали, напоминает Боярчук, прежде всего финансовая поддержка Запада.

"Также, я думаю, будут заходить ресурсы на восстановление. Трудно сказать, в каких объемах, но если эти ресурсы будут в больших объемах, курс может начать продавливать в другом направлении", — отметил он.

Боярчук напомнил 2019 год, когда гривня сильно укрепилась, и это имело свои проблемы, в том числе с наполнением бюджета.

Но когда в Украину начнут заходить большие ресурсы для восстановления, сейчас никто не скажет, резюмирует он.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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