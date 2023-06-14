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Личные финансы | Где в Украине предлагают работу и сколько за нее готовы платить

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Где в Украине предлагают работу и сколько за нее готовы платить - Фото
Фото: Depositphotos
14.06.2023, 07:00

По данным Нацбанка и Work.ua рынок труда понемногу восстанавливается: незначительно выросло предложение и уровень оплаты

К концу весны в Украине фактически прекратил падать уровень заработных плат и было зафиксировано увеличение предложений работы. Об этом сообщают аналитики Нацбанка и свидетельствуют данные одного из профильных сайтов работы.

При этом на протяжении мая 2023 года впервые с начала большой войны увеличилось количество вакансий в областях, приближенных к зоне боевых действий.

Однако ситуация с поиском работы в стране продолжает оставаться достаточно сложной и имеет определенную специфику – в зависимости от региона.

Что происходит на рынке труда и чего ждать дальше, исследовала LIGA.net?

Где и кому предлагали работу в мае?

В мае, по данным специализированного портала поиска работы Work.ua, прирост вакансий в целом по стране был больше, чем в апреле, на 9%. В частности, выросли предложения работы среди специалистов, работающих офлайн: в сфере строительства, досуга, производства, обслуживания, логистики.

Всего за месяц общее количество вакансий превысило 90 тыс.

Рост происходил не только на западе Украины (как это фиксировали в течение первого года войны, в том числе и на фоне переездов бизнесов), но и в прифронтовых областях и регионах. Специалисты объясняют это тем, что там начались активные ремонтные, строительные и восстановительные работы.

В целом наибольший прирост вакансий был зафиксирован в Тернопольской (+17% – до 2 171 предложения работы в целом), Ивано-Франковской (+14% – 2 832), Сумской (+13% – 828), Ровенской (+13% – 1 868) и Харьковской (+12% – 3 131) областях.

Хотя лидерами по общему количеству предложений были работодатели Киевской (более 28 тыс. вакансий), Львовской (8,8 тыс.), Днепропетровской (8,5 тыс.), Одесской (6, тыс.) и Харьковской областей (3,1 тыс.).

В разрезе профессий наиболее активно искали: водитель экскаватора (прирост против апреля на 47%), маляр (+45%), прораб (+42%), горничная (+41%), водитель погрузчика (+40%). Также возросло количество вакансий по должностям: разнорабочий, строитель, сантехник, руководитель сети магазинов.

При этом, как обращают внимание аналитики, работников, в которых нуждаются работодатели, все труднее найти – количество отзывов уменьшается.

Так, по статистике Work.ua, в мае была зафиксирована нехватка работников в медицинской отрасли, сфере автотранспорта и рабочих специальностей. В частности, фиксировалась потребность в гастроэнтерологах, врачах УЗИ, заведующих аптекой, эндоскопистах, эндокринологах. А еще – горняков, обивщиков мягкой мебели, специалистов в сфере производства обуви, мастеров шиномонтажа и электрослесарей.

Что касается высоко конкурентных должностей, то в течение месяца по-прежнему таковыми были вакансии из сферы программирования и IT: HTML-верстальщик, frontend-программист, тестировщик, специалист чата, Java-программист, видеомонтажер, Python-программист, ретушер, Unity-программист. 

Кто искал работу?

В конце весны был зафиксирован рост числа тех, кто начал активно искать работу после миграции в условно безопасные регионы, более удаленные от зоны активных боевых действий. В частности, в мае больше прибыло новых соискателей на западе Украины (чего раньше не наблюдалось): Закарпатскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую области. Большая часть женщины.

Значительная часть их фокусировалась на вакансиях по специальностям: педагог-организатор, переводчик, промоутер, официант, менеджер по развитию, fullstack-программист, аниматор, модель, визажист.

Больше активностей относительно новой работы было в категории "Образование, наука".

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Также на рынок труда в мае вышло на 67% больше кандидатов от 16-17 лет, чем за месяц до этого. Фиксируется и увеличение удельного веса молодых специалистов 18-24 года. В целом категория кандидатов до 25 лет составляет 49% всех новых соискателей — выпускники школ и вузов, которые активно ищут работу или подработку на лето.

Какие зарплаты готовы были платить работодатели?

Уменьшение количества отзывов на вакансии стимулировало работодателей увеличивать зарплаты. На это обращают внимание специалисты Нацбанка в макроэкономическом и монетарном обзоре за июнь 2023 года.

"Ужесточение конкуренции за рабочую силу может создавать давление на зарплаты в сторону увеличения, прежде всего в реальном секторе", – говорится в документе.

При этом, по статистике Work.ua, в течение месяца средняя заработная плата по Украине выросла на 10% до 16 500 гривен.

В разрезе регионов в Днепропетровской области размер средней заработной платы вырос с 15 000 до 16 000 гривен, в Киевском регионе – с 18 000 до 18 200 гривен, в Одесской области – с 15 500 до 16 000 гривен.

Среди категорий с высокой зарплатой традиционно лидерами являются "Недвижимость" и "Топ-менеджмент, руководство высшего звена", где предлагают от 30 000 грн. В категории "Транспорт, автобизнес" средняя зарплата составляет 20 500 грн, в "Продаже, закупке" – 20 000 грн, а "Маркетинге, рекламе, PR" – 19 000 грн. Но в том же транспорте или маркетинге, по определенной специфике, могут предлагать и более высокие оклады.

Самые маленькие зарплаты получали библиотекари и консьержи (по 7 000 грн), парковщики (7 875 грн), санитары (8 000 грн), уборщики (8 500 грн), посудомойщики (9 000 грн) и мастера производственного обучения (9 500 грн).

Что будет с зарплатами в 2023 году?

В Нацбанке констатируют, что дальнейший рост заработных плат в целом по стране будет сдерживаться сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

"Ситуация на рынке труда остается непростой. С одной стороны, экономика оживилась и весной предприятия начали активнее искать работников. Однако опросы свидетельствуют, что большинство предприятий пока не готовы к расширению штатов", – отмечают в НБУ.

Но добавляют, что сейчас в прифронтовых областях найти работу труднее, чем в центре или на западе страны. Кроме того, усиливаются квалификационные диспропорции: искатели работы часто имеют другую специализацию, чем нужна бизнесу. Эти дисбалансы будут влиять на развитие рынка в дальнейшем.

Хотя, несмотря на сложности, эксперты все равно ожидают дальнейшего восстановления рынка труда. В частности – в июне.

Как и прежде, больше всего, по их мнению, этому будут способствовать оживление экономики и постепенное снижение рисков безопасности благодаря ВСУ.

В целом НБУ прогнозирует постепенное сокращение уровня безработицы, начиная уже с этого года. Также в 2023-2025 годах ожидается рост зарплат в реальном измерении, то есть больше уровня инфляции.

Где в Украине предлагают работу и сколько за нее готовы платить
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
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