Компания по управлению активами: профессиональный менеджмент в совместном инвестировании

Что нужно знать о компаниях по управлению активами и особенностях их работы

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов их использования.

В предыдущей публикации мы рассмотрели особенности использования инструмента исламских финансов – сукук. В этой и следующей публикациях мы расскажем о достаточно известном во всем мире, а также и в нашей стране механизме инвестиций – инвестиционных фондах. В Украине эта отрасль называется "институты совместного инвестирования" (ИСИ) и состоит из таких основных субъектов как фонды (которые бывают разные) и компании по управлению активами (КУА). Сегодня начнем с КУА как главного субъекта этого рынка.

Что такое компания по управлению активами

Начнем с главного: компания по управлению активами (КУА) – это финансовое учреждение, задачей которого является управление активами фондов (ИСИ) и негосударственными пенсионными фондами (отдельно о них мы поговорим в следующей публикации).

Для этого КУА должна в интересах участников фонда находить привлекательные проекты (активы), вкладывать в них средства инвесторов с целью получения прибыли.

Основные функции, которые КУА должна осуществлять: оценка доходности и рискованности инвестиций, анализ и постоянный мониторинг стоимости активов, которыми она уже владеет и в которые планирует осуществить инвестирование, и все это в рамках инвестиционной декларации (стратегии), которая есть у всех фондов.

Для того чтобы такая компания могла стать профессиональным участником на рынках капитала и начать работать, она должна получить лицензию от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (Комиссии), которая является регулятором данного рынка.

Конечно, Комиссия перед предоставлением лицензии проверяет такую компанию на соответствие определенным критериям: размеру капитала, наличию минимального количества сертифицированных специалистов, материальному и техническому обеспечению, уровню системы корпоративного управления, безупречной деловой репутации.

Все это проверяется Комиссией с одной целью – убедиться, что на рынке появится новый участник, имеющий минимально необходимые возможности для управления средствами инвесторов фондов.

В дальнейшем, когда КУА работает ей, также нужно постоянно соответствовать лицензионным условиям и другим требованиям, установленным законодательством.

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Правовая основа для деятельности КУА

Деятельность КУА в Украине регулируется рядом специальных законов и решений Комиссии, основными из которых являются:

Закон Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках";

Закон Украины "Об институтах совместного инвестирования";

Закон Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении";

Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях";

Решение Комиссии № 92 от 03.02.2022 г. "Об утверждении Лицензионных условий производства профессиональной деятельности на рынках капитала – деятельности по управлению активами институциональных инвесторов";

Решение Комиссии № 1414 от 06.08.2013 г. "Об утверждении Положения об особенностях осуществления деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельности по управлению активами)".

Какое место занимает КУА на рынках капитала и в чем главная проблема

В Украине, к сожалению, очень мало КУА, которые действительно выполняют настоящую функцию управления активами (фондами) – это когда КУА находят проекты для инвестирования и/или и самих инвесторов, то есть капитал для этих проектов. Чуть больше КУА, которые на рыночных условиях находят бизнес-группы и структурируют эти бизнесы и движение капитала внутри, используя ИСИ в качестве инструмента структурирования бизнеса, перераспределения и движения капитала с легальной оптимизацией налогов.

На сегодня на рынке насчитывается 283 КУА и 1661 фонд. Объем активов фондов превышает 616 млрд грн. Что касается негосударственных пенсионных фондов, то их количество составляет 57, а объем активов – около 4,9 млрд грн. Такая популярность фондов объясняется налоговой льготой, предоставленной ИСИ. Так, согласно нормам Налогового кодекса Украины, освобождаются от налогообложения налогом на прибыль средства совместного инвестирования (в т.ч. доходы от операций с активами ИСИ и доходы, начисленные на активы ИСИ).

Такая причина привлекательности использования фондов и обусловила причину создания такого большого количества КУА – довольно часто КУА создавались для обслуживания небольшого количества фондов, принадлежавших (прямо или косвенно) владельцам КУА. То есть такие КУА создавались кептивными (от англ. captive company – зависимая компания) и фактически оказывали номинальные услуги владельцам фондов. Иногда такие КУА вообще рассматриваются в качестве внутренних подразделений корпораций, а управление операциями по банковским счетам фондов передаются бухгалтерии таких корпораций, что является грубым нарушением действующего законодательства.

Следствием такого структурирования является искажение сущности КУА как профессионального менеджера для фондов и, как следствие, закладка фундамента для будущих проблем уже у самих фондов.

Что подразумевается? Если КУА не принимает самостоятельных решений по поиску, отбору, приобретению и продаже активов, а лишь выполняет указания от владельцев фонда, которые не разбираются в специальном законодательстве и особенностях налогообложения таких фондов, это неизбежно приведет к возникновению проблем, связанных с нарушением законодательства, в т.ч. налогового.

Когда менеджмент КУА работает просто как исполнитель, это не создает прибавочной стоимости (ценности) даже самой идеи (сущности) – "управление активами", не говоря о развитии, конкуренции, репутации и прибыли КУА. Не работая на классическом инвестиционном рынке (где постоянная конкуренция за капитал инвесторов, за качественные инвестиционные проекты), они не изучают отрасли, не создают аналитику, не строят риск-менеджмент, не борются за клиентов, создавая разнообразные продукты, проекты. Они просто выполняют задачи владельцев фондов, обслуживая бизнес-структуры. Все это порождает падение профессионализма и квалификации, а главное приходит в упадок самая суть (природа) квалифицированного управления активами.

Учитывая, что бенефициары кептивных компаний, как правило, рассматривают их в качестве "расходника", никто не беспокоится по поводу повышения квалификации и сохранения деловой репутации менеджмента таких КУА.

Что касается потенциально проблемных фондов, то довольно часто владельцы фондов рассчитывают на принцип "слишком велик, чтобы упасть" (от англ. "Too big to fail"), который недопустим в условиях экономической конкуренции.

Такие противоречия порождают риск дестабилизации системы и конфликт между регулятором и участниками рынка, что приводит к новому витку регулирования с целью защиты интересов инвесторов.

Какой должна быть КУА

Основная философия деятельности КУА – это продажа своих услуг по управлению активами, то есть умение эффективно вкладывать средства инвесторов, находить проекты, активы, а может, даже портфели для этих инвестиций, создавать фонды для привлечения средств инвесторов и зарабатывать средства за управление.

Среди основных критериев можно выделить следующие:

Во-первых, менеджмент КУА должен самостоятельно принимать решения по управлению активами ИСИ. Так, документами ИСИ может быть предусмотрена необходимость согласования определенных действий с наблюдательным советом и/или акционерами корпоративного фонда, но в любом случае само решение о проведении операций должно быть инициировано КУА.

Во-вторых, КУА должна действовать в интересах институционального инвестора (формировать инвестиционный портфель в соответствии с инвестиционной декларацией с целью получения максимального дохода при минимально возможных рисках с учетом условий, указанных в договоре об управлении активами, конъюнктуре рынка ценных бумаг, риске выбора контрагента и других факторов риска).

Здесь следует отметить, что КУА действует в интересах фондов (инвесторов фондов), а не их контрагентов. К сожалению, довольно часто возникает ложное впечатление, что инвесторами фондов являются контрагенты, покупающие активы у фондов. Это не так – инвесторами фондов являются держатели ценных бумаг таких фондов.

В-третьих, КУА должна анализировать активы, принадлежащие институциональному инвестору и находящиеся в ее управлении (и активы, в которые планируется осуществить инвестирование), осуществлять мониторинг стоимости таких активов и рассчитывать риски, связанные с содержанием или продажей активов.

В четвертых, КУА должна разрабатывать предложения по инвестиционной политике институтов совместного инвестирования, а при создании фондов вообще формировать ее.

Конечно, возникает вопрос "А как этого добиться?"

При создании фонда необходимо ясно и осознанно указать в инвестиционной декларации основные направления инвестирования. Весьма сомнительно мнение, что в интересах одних и тех же инвесторов планируется инвестировать средства во все отрасли экономики. То есть инвестиционная декларация фонда должна быть не формальным, а реальным и проработанным документом, поскольку именно этим документом должна руководствоваться КУА при управлении активами фонда.

При этом специалисты КУА должны разбираться (иметь необходимые компетенции) в тех отраслях, в которые планируется инвестировать средства фондов. Следует помнить, что Комиссия устанавливает минимальные требования к КУА, в т.ч. по количеству специалистов. И если КУА управляет активами 10 фондов, имеющих "широкие" или достаточно разные инвестиционные декларации, и при этом в штате такой КУА лишь минимальное количество специалистов, то очень сомнительно, что такая компания может эффективно управлять активами всех этих фондов.

Другими словами, материальное и техническое обеспечение, сложность и уровень системы корпоративного управления и риск-менеджмента, организационная структура и количество персонала должны соответствовать объему и сложности операций, проводимых в интересах фондов.

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Выводы и перспективы

КУА – финансовое учреждение с профессиональным менеджментом, обеспечивающее эффективное управление средствами институциональных инвесторов, а существующая налоговая льгота делает ИСИ привлекательным механизмом для постоянного реинвестирования средств инвесторов в экономику Украины.

Данный механизм обладает очень большим потенциалом как для формирования инвестиционной культуры внутри Украины, так и для использования в качестве финансовой инфраструктуры в процессе привлечения средств иностранных инвесторов.

В последнее время уже начали создаваться фонды с уникальными инвестиционными декларациями с целью привлечения большого количества инвесторов.

Также следует отметить, что Комиссия постоянно сотрудничает с другими органами государственной власти с целью повышения качества и прозрачности функционирования рынков капитала.

Начало данных тенденций указывает на постепенную перезагрузку рынка, которая должна привести к его качественному росту.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net