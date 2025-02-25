Отключение от международной межбанковской системы передачи информации о платежах Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 13 российских банков предусматривает принятый Евросоюзом 24 февраля 16-й пакет санкций.

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В распространенном для медиа пресс-релизе Совета ЕС не указано, какие именно российские банки отключены от SWIFT. Там говорится только, что это региональные банки, считающиеся важными для российской финансовой и банковской системы.

Однако, по запросу LIGA.net пресс-офицер Совета Европейского Союза Мария Даниелу Ленцу уточнила, что это:

Ak Bars Bank Uralsib Bank Tochka Bank National Reserve Bank Roseximbank Bank SINARA Primsotsbank BBR Bank RNKO Platehnyy Konstruktor Petersburg's settlement center Kuznets business Bank MIR Business Bank Bank Kuban Kredit

Ожидаемый эффект от санкций

С тем, что эти банки могли обходить санкции и осуществлять платежи, соглашается член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. В комментарии LIGA.net он отметил, что в силу своих размеров — это было незначительное влияние и масштаб.

"Между тем такие банки, как Газпромбанк, до сих пор используют SWIFT для оплаты энергоресурсов некоторыми странами ЕС (те же Венгрия и Словакия)", – отмечает аналитик.

В самой России отключение нескольких российских региональных банков от SWIFT уже назвали выстрелом вхолостую. В частности, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев заявил, что такие санкции ЕС не могут серьезно влиять на российский финансовый рынок.

Отметим, в настоящее время в РФ функционируют 314 банков. И от SWIFT отключено только несколько.

Семь российских банков от SWIFT были отключены сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины – в марте 2022 года. Это ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Россия", Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк).