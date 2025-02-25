Масштаб небольшой. Последствия отключения 13 российских банков от SWIFT Евросоюзом
Отключение от международной межбанковской системы передачи информации о платежах Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 13 российских банков предусматривает принятый Евросоюзом 24 февраля 16-й пакет санкций.
В распространенном для медиа пресс-релизе Совета ЕС не указано, какие именно российские банки отключены от SWIFT. Там говорится только, что это региональные банки, считающиеся важными для российской финансовой и банковской системы.
Однако, по запросу LIGA.net пресс-офицер Совета Европейского Союза Мария Даниелу Ленцу уточнила, что это:
- Ak Bars Bank
- Uralsib Bank
- Tochka Bank
- National Reserve Bank
- Roseximbank
- Bank SINARA
- Primsotsbank
- BBR Bank
- RNKO Platehnyy Konstruktor
- Petersburg's settlement center
- Kuznets business Bank
- MIR Business Bank
- Bank Kuban Kredit
Ожидаемый эффект от санкций
С тем, что эти банки могли обходить санкции и осуществлять платежи, соглашается член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. В комментарии LIGA.net он отметил, что в силу своих размеров — это было незначительное влияние и масштаб.
"Между тем такие банки, как Газпромбанк, до сих пор используют SWIFT для оплаты энергоресурсов некоторыми странами ЕС (те же Венгрия и Словакия)", – отмечает аналитик.
В самой России отключение нескольких российских региональных банков от SWIFT уже назвали выстрелом вхолостую. В частности, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев заявил, что такие санкции ЕС не могут серьезно влиять на российский финансовый рынок.
Отметим, в настоящее время в РФ функционируют 314 банков. И от SWIFT отключено только несколько.
Семь российских банков от SWIFT были отключены сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины – в марте 2022 года. Это ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Россия", Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк).