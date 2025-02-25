Відключення від міжнародної міжбанківської системи передання інформації про платежі Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 13 російських банків містить ухвалений Євросоюзом 24 лютого 16-й пакет санкцій.

У розповсюдженому для медіа пресрелізі Ради ЄС не вказано, які саме російські банки відключені від SWIFT. Там йдеться тільки про те, що це регіональні банки, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської системи.

Але на запит LIGA.net пресофіцер Ради Європейського Союзу Марія Даніелу Ленцу уточнила, що це:

Ak Bars Bank Uralsib Bank Tochka Bank National Reserve Bank Roseximbank Bank SINARA Primsotsbank BBR Bank RNKO Platezhnyy Konstruktor Petersburg’s settlement center Kuznets business Bank MIR Business Bank Bank Kuban Kredit

Очікуваний ефект від санкцій

З тим, що ці банки могли обходити санкції та здійснювати платежі, погоджується член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. У коментарі LIGA.net він зауважив, що з огляду на свої розміри – це був незначний вплив та масштаб.

"Водночас такі банк, як Газпромбанк, досі використовують SWIFT для оплати енергоресурсів деякими країнами ЄС (ті самі Угорщина та Словаччина)", – зауважує аналітик.

У самій Росії відключення кількох російських регіональних банків від SWIFT уже назвали пострілом вхолосту. Зокрема, депутат Держдуми РФ Миколай Ареф'єв заявив, що такі санкції ЄС не можуть серйозно впливати на російський фінансовий ринок.

Зазначимо, наразі у РФ функціонують 314 банків. І від SWIFT відключені лише декілька.

Сім російських банків від SWIFT були відключені одразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України – у березні 2022 року. Це ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" і "ВЭБ" (Внешэкономбанк).