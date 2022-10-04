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Разбор | Микрокредиты под 1200% исчезают. Выживет ли рынок быстрых денег до зарплаты

Цей матеріал також доступний українською
Микрокредиты под 1200% исчезают. Выживет ли рынок быстрых денег до зарплаты - Фото
Фото: depositphotos.com
04.10.2022, 11:00

Две трети микрофинансовых компаний остановили работу. Как некоторые из них продолжают выживать во времена, когда привычный бизнес-план уже не работает

Война отбросила рынок микрокредитования на много лет назад. По оценкам экспертов, работать продолжает треть от всех микрокредитных организаций, а выжившие существенно сократили объемы кредитования — в более чем 10 раз.

Лидеры рынка продолжают работу, но ожидается, что их будут качать еще несколько лет после победы. Однако регулятор предсказывает микрокредитным услугам "значительный потенциал роста" и "быстрое восстановление". Участники рынка не так оптимистичны.

Как себя чувствует рынок микрокредитных организаций и почему ему пророчат бум — в материале LIGA.net.

Точка падения

Микрокредитные организации (МФО) активно росли с начала 2010-х годов. Кризис 2014-2015 годов только стимулировал спрос.

Но полномасштабную войну переживет меньшинство. "Кредитование физических лиц через микрокредитные организации значительно сократилось", — сообщили LIGA.net в пресс-центре Национального банка Украины.

По данным регулятора, в апреле-мае этого года объем кредитования физлиц сократился более чем в 10 раз. Во втором квартале в прошлом году было взято более 16 млрд, а в этом году — 1,3 млрд грн.

По словам Виктория Волковской — генерального директора Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA), в которую входят 35 финансовых компаний, сейчас работает не более трети МФО от работавших до полномасштабной войны.

"Если бы война закончилась в течение двух-трех месяцев, как все очень надеялись, все могли продержаться на том "подкожном жирке", который был. Однако сейчас с каждым месяцем доходы падают, а резервов уже не остается", – рассказала эксперт  небанковского финансового рынка.

Как отметил президент FIMA Дмитрий Кравченко в комментарии LIGA.net, сейчас одна из главных проблем на рынке — невозможность работы по старой бизнес-модели, действовавшей годами.

Как работали МФО

Схема работы микрокредитных организаций, по словам Волковской, состоит в постоянном потоке клиентов и балансе выдачи микрокредитов и возврате ранее выданных кредитов. Как это работает?

Основные расходы микрокредитной компании уходят в рекламу, привлечение клиентов, их проверку, связь с ними. МФО, предлагая клиентам короткие ссуды, зарабатывают на добросовестных клиентах и выдают новые кредиты.

В то же время, их реальная доходность, по словам президента FIMA, отличается от космических процентов в договорах.

"Эти микрокредиты, ставка которых в начале около 0%, а впоследствии составляет 700-1200% годовых — на самом деле их реальная маржинальность низка, до 40% в гривне", — уверяет Кравченко.

Причина в высоких затратах компаний и перекрывании недобросовестных плательщиков. Проблемные долги передают компаниям, занимающимся факторингом – коллекторам. Цена продажи варьируется, но дисконт может достигать едва ли не 99%.

Что пошло не так

В Нацбанке указывают на очевидное: источники фондирования на рынке микрокредитования сократились, уровень платежеспособности заемщиков снизился. То есть у всех просто мало денег. Также отразился выезд потенциальных заемщиков за границу и усложнение процесса взыскания кредитной задолженности.

Бизнес-план с постоянной циркуляцией микрозаймов сломался. По оценкам ассоциации, прибыль выживших компаний сейчас сократилась на 70–80%, сравнивая с довоенными показателями.

"Здесь много психологического фактора. Когда успокаивается ситуация – люди погашают долги, а когда начинает выть сирена – никому нет дела до погашения", – отмечает Волковская.

Смягчение для МФО

По данным Нацбанка, из всех МФО, ранее предоставлявших услуги физическим лицам, половина приостановила выдачу кредитов физлицам. Рост расходов и падение доходов заставили некоторые компании уйти в спячку.

Чтобы улучшить ситуацию, регулятор в феврале-марте разрешил небанковским финансовым учреждениям не отчитываться. Это позволило МФО подстроиться под новые обстоятельства, а в критических ситуациях — приостановить работу. Впоследствии НБУ адаптировал регуляторные требования.

"Если компания не работает и находится не в зоне боевых действий — подаются "нулевки" [отчетность с нулевыми показателями. – Прим. Ред.]. В зоне боевых действий или оккупации компании могут не представлять отчетность, это не будет считаться нарушением", — объясняет гендиректор FIMA. В то же время работающие компании сейчас должны предоставлять отчетность.

Несмотря на негативные тенденции, хотя некоторые МФО остановили работу с новыми клиентами, Нацбанк с начала войны не фиксировал вывод с рынка "живых" микрофинансовых компаний. Рынок оставляют только участники, которые не оказывают никаких услуг и не общаются с регулятором.

"Это так называемые "спящие" компании, которые де-юре имеют лицензии, но де-факто не работают", — объясняют в НБУ.

Либо 3 года диспропорции, либо быстрое восстановление

Смягчение требований к МФО и впоследствии их адаптация, как считают в Нацбанке, удержало финансовую устойчивость рынка. Потому регулятор планирует продолжать этот тренд — создание новых условий для МФО.

Со своей стороны Волковская считает, что усиление регуляции приведет к увеличению расходов и еще большему удорожанию микрокредитов.

В целом участники рынка не так оптимистичны по поводу перспективного восстановления рынка. Вопрос выживания более слабых компаний остается за их владельцами, а перспективная диспропорция может занять годы.

"Компании, владельцы которых имеют возможность нести эти дополнительные расходы, смогут остаться на рынке. Рано или поздно эти новые расходы перетекают в стоимость услуг", — отметила эксперт небанковского финансового рынка.

По мнению президента FIMA, диспропорция в схеме выдал-вернул будет продолжаться даже не до конца войны, а еще два–три года спустя. "Этому будут способствовать введенные ранее ограничения для микрокредитных организаций по контакту с должником."

Несмотря на негативные тенденции на рынке микрофинансовых организаций, по мнению НБУ, микрокредитование имеет "значительный потенциал роста" и "надежду на быстрое восстановление". По оценкам регулятора, МФО могут скоро пережить клиентский бум.

"Такие услуги будут востребованы в ближайшее время среди широких слоев населения", – объясняют в НБУ.

Богдан Вальд
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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