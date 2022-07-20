Кабмин запустил процесс реструктуризации внешнего долга. Цель — отсрочить все платежи на два года. Самые крупные страны-кредиторы сразу сказали свое "да". Однако впереди Министерство финансов ждут переговоры с отдельными кредиторами. Главный вопрос — будут ли они успешны.

Про условия, которые Украина предлагает кредиторам, и вероятные результаты — в материале LIGA.net.

Просьба об отсрочке

На прошлой неделе НАК Нафтогаз Украины сделал объявление, предсказавшее нынешнее событие. За неделю до выплаты $350 млн долга компания предложила кредиторам отсрочку.

А 20 июля уже правительство поручило Минфину начать процесс отсрочки платежей по внешнему долгу.

По сравнению с реструктуризацией долга НАК Нафтогаз Украины, отсрочка правительственного долга началась вовремя. Через полтора месяца истекает grace period по уплате более $30 млн, которая должна состояться 1 августа.

"Они начали процесс заранее, по таймингу все хорошо", — отметил LIGA.net Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

Цена вопроса – почти $5 млрд текущей экономии. Поэтому правительство отнеслось ответственно к формулированию постановления.

"Очень хорошие формулировки. Что мы "обращаемся" и "просим", — отметил LIGA.net Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик Case Ukraine. – То есть не в одностороннем порядке что-то делаем, а просим разрешения".

Какие условия

По постановлению правительства Минфин предварительно должен предложить бондхолдерам увеличить на 24 месяца сроки выплат и обращения всех евробондов. Выплаты и облигации с погашением в 2022-м — отсрочить до 2024-го, выплаты и погашение в 2024-м — на 2026-й. После прохождения периода отсрочки будут действовать старые правила.

Проценты по облигациям на время отсрочки не замораживаются, а суммируются. На них будут дополнительно начисляться такие же проценты.

Предельная сумма дохода держателей евробондов была ограничена в $3 млрд и 300 млн евро для всех облигаций, оплачиваемых в долларах или евро соответственно.

В конце нового срока возможна либо выплата, либо ролловер – выпуск новых облигаций на сумму выплат старых. В то же время, Минфин должен оставить за собой право в любое время частично или полностью выплатить процентный долг.

В другом постановлении, опубликованном 20 июля, упомянули и о ВВП-варрантах — Минфин должен предложить осуществить выплату, которую должен произвести в мае 2023 года, до августа 2024-го. Также предусмотрена просьба о праве выкупа ВВП-варрантов в 2024-2027 годах.

С другой стороны, Минфин не планирует отказаться платить, если услышит "нет". Если некоторые бондхолдеры не согласятся, постановление предлагает оставить условия отдельных облигаций без изменений.

Запад уже сказал "да"

В этот же день, 20 июля, группа стран-кредиторов Украины дала зеленый свет для украинского правительства. Парижский клуб – неформальная организация из крупнейших стран-кредиторов - выступила с заявлением, в котором поддержала просьбу украинского правительства.

На фоне нападения России, а также до сих пор "образцового выполнения долговых обязательств" со стороны Украины, правительства 21 страны призвали владельцев облигаций дать согласие на отсрочку.

Эту просьбу к бонхолдерам они поддержали своим примером.

Правительства стран Парижского клуба введут мораторий на получение выплат Украины. Он будет действовать с августа 2022 года до конца 2023-го (возможно продление еще на год).

Как пояснил LIGA.net финансовый аналитик Иван Угляница, такое заявление от Парижского клуба, вероятно, оставляет бондхолдеров без возможности отказаться. "У кредиторов и выбора особо нет".

За кем последнее слово

Договориться с инвесторами правительство планирует до 15 августа.

Михаил Демкив объяснил, что, например, НАК Нафтогаз Украины для согласования своей отсрочки должен выполнить два условия. Во-первых, с первой попытки собрать две трети всех бондхолдеров, или со второй попытки — треть. Во-вторых, получить от собрания 75% голосов "за" рассрочку.

Подобный процесс украинский Минфин должен осуществить по всем выпускам еврооблигаций: от гасящихся в этом году до 2033-го. В каждом проспекте выпуска облигаций прописаны эти условия, как в проспекте ВВП-варрантов.

У них разные наборы инвесторов. С каждой группой нужно встретиться, договориться, проголосовать условия и изменение графика погашения. В то же время заявление Парижского клуба и вежливая формулировка предложения разрушили пессимистические настроения.

"Мне кажется, что критически против никто не будет, — считает Демкив. — По украинскому суверенному долгу — его отсрочка имеет серьезную политическую поддержку".

Дубогрыз также считает, что кредиторы согласятся. "Мне кажется, они ожидали либо полного дефолта, либо понижения суммы. А им предлагают просто отсрочку, еще и в максимально вежливой форме".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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