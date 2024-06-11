В Украине те, кто получил статус "участник боевых действий" (УБД), могут иметь финансовые и налоговые льготы. Осведомленность о первых (финансовых) достаточно высока. Большинство знают о праве на безоплатный проезд, скидку в 75% на оплату коммунальных услуг.

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Их перечень содержит один Закон "О статусе ветеранов войны" в статье 12. Информацию о том, как это применять, можно найти самостоятельно. К примеру, детали относительно того, как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги, можно увидеть даже на сайте Кабмина, общие данные и небольшие уточнения – на сайте Государственной пограничной службы и так далее.

А вот уплата меньших налогов нуждается в пояснении специалистов. Ведь эта возможность требует специфических знаний, так как регулируется не только Налоговым кодексом, но и рядом решений судов.