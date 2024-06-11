В Україні ті, хто отримав статус "учасник бойових дій" (УБД), можуть мати фінансові та податкові пільги. Обізнаність щодо перших (фінансових) доволі висока. Більшість знає про право на безоплатний проїзд, знижку у 75% на оплату комунальних послуг.

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Їх перелік містить один Закон "Про статус ветеранів війни" у статті 12. Інформацію щодо того, як це застосовувати, цілком можна знайти самостійно. Наприклад, деталі щодо того, як учасникам бойових дій отримати пільги на комунальні послуги, можна побачити навіть на сайті Кабміну, загальні дані та невеличкі уточнення – на сайті Державної прикордонної служби і так далі.

А от сплата менших податків вимагає пояснень спеціалістів. Адже ця можливість вимагає специфічних знань, бо регулюється не тільки Податковим кодексом, а й низкою рішень судів.