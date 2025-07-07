Последняя практика в сфере налоговых споров: курс на Запад или на Дикий Запад
Роман Макарчук
старший менеджер юридической практики Deloitte Ukraine, адвокат, к. ю. н
Михаил Колядинцев
менеджер юридической практики Deloitte Ukraine, адвокат
Многие украинские налогоплательщики уже успели заметить, как активизировались налоговики после почти полной отмены моратория на налоговые проверки.
Это напомнило нашей команде киноклассику Серджио Леоне. Как и в "Долларовой трилогии", взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом происходит за ту же "горсть долларов" (или в нашем случае гривен), где во время проверки у последнего возникает желание начислить "на несколько долларов больше".
А потом приходится разбираться, кто в этой ситуации "хороший", кто – "плохой", а кто – "злой". Как не попадать в такие ситуации и как действовать, если столкнулись с такой проблемой, – в материале Deloitte Ukraine для LIGA.net.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку