Многие украинские налогоплательщики уже успели заметить, как активизировались налоговики после почти полной отмены моратория на налоговые проверки.

Это напомнило нашей команде киноклассику Серджио Леоне. Как и в "Долларовой трилогии", взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом происходит за ту же "горсть долларов" (или в нашем случае гривен), где во время проверки у последнего возникает желание начислить "на несколько долларов больше".

А потом приходится разбираться, кто в этой ситуации "хороший", кто – "плохой", а кто – "злой". Как не попадать в такие ситуации и как действовать, если столкнулись с такой проблемой, – в материале Deloitte Ukraine для LIGA.net.