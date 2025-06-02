С началом полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу. Часть из них вернулась, другие уже больше двух лет работают дистанционно на украинские компании, находясь за пределами страны.

Украинское налоговое законодательство предусматривает удержание работодателем и перечисление в бюджет не только налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора, но и единого социального взноса (ЕСВ) в размере 22% из доходов работников.

Возникает вопрос: какие нормы социального страхования применяются, если работник физически работает за границей, а работодатель находится в Украине? Должно ли физическое лицо или украинский работодатель дополнительно платить социальные взносы в стране пребывания работника?

Обычно к работникам применяются правовые нормы того государства, в котором они фактически работают. Однако если трудовой договор заключен в стране регистрации работодателя (например, Украине), а работник выполняет работу дистанционно из-за границы, может возникнуть коллизия между двумя законодательствами.

В таких случаях могут начисляться обязательства по уплате социальных взносов и в стране, где работник фактически проживает. Как не платить налоги в двух странах и что на это влияет – в материале Deloitte Ukraine для LIGA.net.