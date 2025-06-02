З початком повномасштабної війни чимало українців виїхали за кордон. Частина з них повернулася, інші вже понад два роки працюють дистанційно на українські компанії, перебуваючи за межами країни.

Українське податкове законодавство передбачає утримання роботодавцем та перерахування до бюджету не лише податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору, а й єдиного соціального внеску (ЄСВ) в розмірі 22% із доходів працівників.

Постає запитання: які норми соціального страхування застосовуються, якщо працівник фізично працює за кордоном, а роботодавець є в Україні? Чи має фізична особа або український роботодавець додатково сплачувати соціальні внески в країні перебування працівника?

Зазвичай до працівників застосовуються правові норми тієї держави, де вони фактично працюють. Проте, якщо трудовий договір укладено в країні реєстрації роботодавця (наприклад, Україні), а працівник виконує роботу дистанційно з-за кордону, може виникнути колізія між двома законодавствами.

У таких випадках можуть нараховуватися зобов’язання зі сплати соціальних внесків і в країні, де працівник фактично проживає. Як не платити податки в двох країнах та що на це впливає – в матеріалі Deloitte Ukraine для LIGA.net.