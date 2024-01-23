С начала полномасштабной войны количество участников рынка ломбардов сократилось на 113. Это около половины. На начало 2022 года их было 259. На начало 2024 года, согласно данным НБУ, на рынке ломбардов насчитывается 146 участников. 76 игроков покинуло рынок в 2022 году. 37 – в 2023-м.

Есть ломбарды и обособленные подразделения, которые остались на оккупированных территориях. Их судьба неизвестна", – говорит в комментарии LIGA.net исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия Рожкова.

Большинство оставшихся на рынке игроков сократили количество ломбардных отделений.

Испытание войной

Самым сложным периодом Рожкова называет первое полугодие 2022 года. Тогда основной целью ломбардов было обеспечение сохранности имущества клиентов, выступавшего в качестве предметов залога по договорам финансовых кредитов.

Второе полугодие 2022 г. было для ломбардного рынка испытанием с отключениями света и адаптации рабочих процессов ломбардных отделений.

По сравнению с довоенным периодом количество клиентов ломбардов сократилось почти на половину. Значительно снизился объем кредитных портфелей. В Ассоциации ломбардов это связывают с тем, что многие выехали с территории Украины.

Массовый выезд украинцев за границу из-за войны изменил работу и самих ломбардов.

"Поскольку многие клиенты выехали за пределы Украины, но стремились сохранить свой залог – значительно увеличился срок ломбардных кредитов, что нетипично для ломбардного рынка. Также выросло количество безналичных платежей по договорам", – рассказывает Юлия Рожкова.

О том что со временем сформировалась новая категория клиентов – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), – в комментарии LIGA.net говорит директор юридического департамента ПО "Ломбард Капитал" Наталья Оскаленко.

Сами ломбарды стремились сохранить клиентов, потому реструктурировали задолженности по кредитным договорам, уменьшая процентные ставки.

"ПО "Ломбард Капитал" является клиентоориентированной компанией. Учитывая это, мы часто идем на шаги, которые могут трактоваться как противоречащие интересам компании. А именно: пересматриваем размер процентов, снижаем их ввиду затруднительного положения клиента. Мы не заинтересованы в том, чтобы наши клиенты теряли свое имущество и делаем все, чтобы этого не произошло", – отмечает Наталья Оскаленко.

Она называет ломбардный бизнес очень сложной системой, объединяющей элементы деятельности организации бытового обслуживания, финансовой (кредитной) организации, склада и торговли (реализация ломбардами не выкупленного из-под залога имущества).

Признаки роста

Несмотря на уменьшение количества игроков на рынке в 2023 году, активы действующих ломбардов продемонстрировали рост. По данным НБУ, они составили более 4,5 млрд грн. Перед началом полномасштабной войны это было около 4,3 млрд грн.

Увеличивался с начала 2023 года размер собственного капитала ломбардов: +8,8%. Объем кредитов вырос на 1,5% (+10,4% год к году). Продолжали уменьшаться основные средства: на 5,5% (-23,4% год к году).

Несколько увеличился объем новых кредитов. Однако он все еще ниже довоенных показателей. Если к началу 2022 года это было 4,6 млрд грн, то сейчас – 3,7 млрд грн. На середину 2022 года – 1,8 млрд грн. Коэффициент покрытия кредитов залогом сейчас на уровне 111%.

Структура кредитов по видам залога не изменилась. Преобладающую часть – 77% всех залогов – занимают изделия из драгоценных металлов и камней. Доля кредитов, залогом по которым являются автомобили, недвижимость и другие виды активов, составляет 0,61%. Остальные – бытовая техника.

"Ломбарды являются основными поставщиками драгоценных металлов для пополнения золотовалютного резерва Государственной казны Национального банка", – отмечает Юлия Рожкова.

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В ломбардах говорят о высокой конкуренции на рынке.

"Высокая конкуренция заставляет нас искать разные пути оптимизации работы и предоставления качественных услуг. Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты были удовлетворены и возвращались к нам. Наши тарифные планы становятся разнообразнее. В них мы учитываем не только размер кредита, срок его погашения, но и историю заимствований клиента и многие другие факторы. Каждый раз перед заключением договора клиента информируют о разных пакетах тарифных планов. И он сам выбирает ту процентную ставку, которая ему наиболее приемлема", – отмечает Наталья Оскаленко.

Портрет клиента ломбардов по сравнению с довоенным не изменился. В основном это люди со средним достатком. Также – пенсионеры, студенты.

"Мы понимаем, что люди, которые обращаются к нам, несостоятельны и часто уязвимы, находятся в сложной жизненной ситуации. Мы не сотрудничаем с коллекторскими компаниями, а финансовое обязательство заемщика ограничено стоимостью предмета его залога", – рассказывает Наталья Оскаленко.

Чаще клиенты ломбардов выбирают срок кредитования 7-10 дней. Это, как правило, небольшие ссуды.

"На сегодня отсутствует закон, регулирующий именно деятельность ломбардов. Ломбарды в своей деятельности руководствуются подзаконными нормативными актами: постановлениями правительства и постановлениями НБУ. Они не дают возможность клиентам ломбардов быть уверенными в защищенности их прав и интересов", – говорит в комментарии юрист практики банковского и финансового права адвокатского объединения "Донец и Партнеры" Василий Гаращак.

По словам юриста, сейчас усматриваются проблемы с надлежащим предоставлением информации об условиях кредитования населения. Нет более прозрачных требований по установлению принадлежности залогового имущества клиенту.

"Так, нередко бывают случаи, когда в залог передается краденое имущество, а по возвращении такого имущества законному собственнику ломбарды все же несут убытки в неполучении залогового имущества", – отмечает Гаращак.

Между тем Юлия Рожкова говорит, что почти все существенные законодательные изменения в отношении ломбардного рынка уже произошли. Закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях" 1953-IX от декабря 2021 года с 1 января расширяет возможности ломбардов. Теперь ломбарды могут предоставлять услуги обмена валют и осуществлять перевод средств (без открытия счета) в пределах лицензии на ломбардную деятельность.

Осуществление ломбардами валютных операций требует отдельной лицензии НБУ.

"Этот закон является основным для ломбардов, на его основе НБУ уже принял ряд нормативных актов", – отмечает исполнительный директор Ассоциации ломбардов.

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Сами ломбарды Рожкова называет одним из наиболее нерисковых сегментов небанковского финансового сектора для потребителей ломбардных услуг – обязательства по ломбардному кредиту ограничиваются залогом.

"Наша работа, основанная на действующем законодательстве Украины, делает вполне безопасными и прозрачными условия кредитования", – отмечает также Наталья Оскаленко.

Она признает, что некоторые игроки ломбардного рынка по-прежнему злоупотребляют своим положением. Однако говорит, что эта практика не распространена. В будущем хочет честной конкуренции.

Новая модель регулирования, предложенная НБУ с 2020 года, по словам Оскаленко, обеспечивает функционирование эффективного и прозрачного рынка небанковского кредитования ломбардами, а также его гармоничное развитие.

"Методологическая поддержка регулятора является важным рычагом в работе ломбардного бизнеса. С законодательной точки зрения проверки контролирующих органов, в том числе во время действия военного положения, урегулированы государством и не носят массового характера", – отмечает она.

Юлия Рожкова проблему видит в регуляторной отчетности НБУ. Количество отчетных файлов, подаваемых в НБУ ломбардами, увеличится почти втрое. Было 3, с начала 2024 г. стало 11.

"По нашему мнению, это слишком много как для ломбардного сегмента", – отмечает она.

Целесообразным видит оптимизировать "отчетную" нагрузку на ломбардный рынок с учетом риск-ориентированного подхода.

В декабре Нацбанк оштрафовал за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года ПО "Ломбард Премиум" Величко Александр Викторович и Компания" и ПО "Ломбард "Финансовый маркет" (Частное предприятие "Асмал" и компания).

"Объективно, со стороны Ассоциации, анализируя обращение участников, можем точно сказать – те ломбарды, которые своевременно выполняют все требования, – взаимодействуют с регулятором минимально (для таких только регуляторная отчетность). Те же ломбарды, в работе которых НБУ обнаружил недостатки, все равно сначала получают письма-предупреждения с требованием устранить нарушения. А уже потом, в случае игнорирования требований регулятора, идет более суровая мера влияния, вплоть до принудительного аннулирования лицензии, что и произошло в последнее время на рынке небанковских финансовых услуг. И это касается не только ломбардов", – говорит Юлия Рожкова.

Термин "давление" по поводу действий НБУ в ломбардах предпочитают не использовать. Говорят, что это скорее другой формат (по сравнению с предыдущим регулятором – до 1 июля 2020 года Нацкомфинуслуг) регулирования поднадзорных субъектов. Что-то типа постоянного мониторинга деятельности ломбардов на предмет прозрачности, соблюдения законодательства.

"У Национального банка достаточно ресурсов, в том числе высокопрофессиональных кадров для осуществления такого надзора. Что он и делает", – отмечает Рожкова.