З початку повномасштабної війни кількість учасників ринку ломбардів скоротилася на 113. Це близько половини. На початок 2022 року їх було 259. Станом на початок 2024 року, згідно з даними НБУ, на ринку ломбардів налічується 146 учасників. 76 гравців покинуло ринок у 2022 році. 37 – у 2023-му.

"Є ломбарди та відокремлені підрозділи, які залишились на окупованих територіях. Їх доля невідома", – каже в коментарі LIGA.net виконавча директорка Всеукраїнської асоціації ломбардів Юлія Рожкова.

Більшість гравців, що залишились на ринку, скоротили кількість ломбардних відділень.

Випробовування війною

Найскладнішим періодом Рожкова називає перше півріччя 2022 року. Тоді основною метою ломбардів було забезпечення збереження майна клієнтів, що виступало як предмети застави за договорами фінансових кредитів.

Друге півріччя 2022 року було для ломбардного ринку випробуванням з відключеннями світла й адаптації робочих процесів ломбардних відділень.

Проти довоєнного періоду кількість клієнтів ломбардів скоротилась майже на половину. Значно зменшився обсяг кредитних портфелів. В Асоціації ломбардів це пов’язують з тим, що багато людей виїхало з території України.

Масовий виїзд українців за кордон через війну змінив роботу і самих ломбардів.

"Оскільки багато клієнтів виїхало за межі України, але прагнуло зберегти свою заставу – значно збільшився строк ломбардних кредитів, що нетипово для ломбардного ринку. Також зросла кількість безготівкових платежів за договорами", – розповідає Юлія Рожкова.

Про те що з часом сформувалася нова категорія клієнтів – внутрішньо переміщені особи (ВПО), – в коментарі LIGA.net каже директорка юридичного департаменту ПТ "Ломбард Капітал" Наталя Оскаленко.

Самі ломбарди прагнули зберегти клієнтів, тому реструктурували заборгованості за кредитними договорами, зменшуючи відсоткові ставки.

"ПТ "Ломбард Капітал" є клієнтоорієнтованою компанією. З огляду на це, ми часто йдемо на кроки, що можуть трактуватися як такі, що суперечать інтересам компанії. Як-от: переглядаємо розмір відсотків, знижуємо їх з огляду на скрутне становище клієнта. Ми не зацікавлені в тому, щоб наші клієнти втрачали своє майно, і робимо все, аби цього не сталось", – зазначає Наталя Оскаленко.

Вона називає ломбардний бізнес дуже складною системою, що поєднує в собі елементи діяльності організації побутового обслуговування, фінансової (кредитної) організації, складу і торгівлі (реалізація ломбардами не викупленого з-під застави майна).

Ознаки зростання

Попри зменшення кількості гравців на ринку у 2023 році активи діючих ломбардів продемонстрували зростання. За даними НБУ, вони склали понад 4,5 млрд грн. Перед початком повномасштабної війни це було близько 4,3 млрд грн.

Збільшувався від початку 2023 року розмір власного капіталу ломбардів: +8,8%. Обсяг кредитів зріс на 1,5% (+10,4% рік до року). Продовжували зменшуватися основні засоби: на 5,5% (-23.4% рік до року).

Дещо збільшився обсяг нових кредитів. Однак він є все ще нижчим за довоєнні показники. Якщо на початок 2022 року це було 4,6 млрд грн, то зараз – 3,7 млрд грн. На середину 2022 року – 1,8 млрд грн. Коефіцієнт покриття кредитів заставою наразі на рівні 111%.

Структура кредитів за видами застави не змінилася. Переважну частку – 77% всіх застав – займають вироби з дорогоцінних металів і каміння. Частка кредитів, заставою за якими є автомобілі, нерухомість та інші види активів, становить 0,61%. Решта – побутова техніка.

"Ломбарди є основними постачальниками дорогоцінних металів для поповнення золотовалютного резерву Державної скарбниці Національного банку", – зазначає Юлія Рожкова.

У ломбардах говорять про високу конкуренцію на ринку.

"Висока конкуренція змушує нас шукати різні шляхи оптимізації роботи та надання якісних послуг. Ми зацікавлені в тому, щоб наші клієнти були задоволені та поверталися до нас. Наші тарифні плани стають більш різноманітними. В них ми враховуємо не тільки розмір кредиту, термін його погашення, але й історію запозичень клієнта і багато інших факторів. Кожного разу перед укладанням договору клієнта інформують про різні пакети тарифних планів. І він сам обирає ту процентну ставку, яка йому є найбільш прийнятною", – зазначає Наталя Оскаленко.

Портрет клієнта ломбардів у порівнянні із довоєнним не змінився. Здебільшого це люди із середнім достатком. Також – пенсіонери, студенти.

"Ми розуміємо, що люди, які звертаються до нас, не є заможними і часто вразливі, перебувають в складній життєвій ситуації. Ми не співпрацюємо з колекторськими компаніями, а фінансове зобов’язання позичальника обмежене вартістю предмета його застави", – розповідає Наталя Оскаленко.

Найчастіше клієнти ломбардів обирають строк кредитування 7-10 днів. Це зазвичай невеликі позики.

Законодавче поле

"На сьогодні відсутній закон, який би регулював саме діяльність ломбардів. Ломбарди в своїй діяльності керуються підзаконними нормативними актами: постановами уряду та постановами НБУ. Вони не дають можливість клієнтам ломбардів бути впевненими щодо захищеності їх прав та інтересів", – каже у коментарі LIGA.net юрист практики банківського і фінансового права адвокатського об'єднання "Донець і Партнери" Василь Гаращак.

За словами юриста, зараз вбачаються проблеми з належним наданням інформації щодо умов кредитування населення. Відсутні прозоріші вимоги щодо встановлення належності заставного майна клієнтові.

"Так, нерідко бувають випадки, коли в заставу передається крадене майно, а після повернення такого майна законному власнику ломбарди все ж мати збитки в неотриманні заставного майна", – зазначає Гаращак.

Тим часом Юлія Рожкова каже, що майже всі суттєві законодавчі зміни стосовно ломбардного ринку вже відбулися. Закон "Про фінансові послуги та фінансові компанії" 1953-IX від грудня 2021 року з 1 січня розширює можливості ломбардів. Відтепер ломбарди можуть надавати послуги обміну валют і здійснювати переказ коштів (без відкриття рахунку) в межах ліцензії на ломбардну діяльність.

Здійснення ломбардами валютних операцій потребує окремої ліцензії НБУ.

"Цей закон є основним для ломбардів, на його основі НБУ вже прийняв низку нормативних актів", – зазначає виконавча директорка Асоціації ломбардів.

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Самі ломбарди Рожкова називає одним із найбільш неризикових сегментів небанківського фінансового сектору для споживачів ломбардних послуг – зобов’язання за ломбардним кредитом обмежуються заставою.

"Наша робота, що ґрунтується на підставі чинного законодавства України, робить цілком безпечними і прозорими умови кредитування", – зазначає також Наталя Оскаленко.

Вона визнає, що деякі гравці ломбардного ринку досі зловживають своїм становищем. Однак каже, що ця практика не є поширеною. В майбутньому хоче чесної конкуренції.

Нова модель регулювання, запропонована НБУ з 2020 року, за словами Оскаленко, забезпечує функціонування ефективного та прозорого ринку небанківського кредитування ломбардами, а також його гармонійний розвиток.

"Методологічна підтримка регулятора є досить важливим важелем в роботі ломбардного бізнесу. З законодавчого погляду, перевірки органів контролю, зокрема під час дії воєнного стану, врегульовані державою та не мають масового характеру", – зазначає вона.

Юлія Рожкова проблему бачить в регуляторній звітності до НБУ. Кількість звітних файлів, що подається до НБУ ломбардами, збільшиться майже втричі. Було 3, з початку 2024 року стало 11.

"На нашу думку, це забагато як для ломбардного сегмента", – зазначає вона.

Доцільним бачить оптимізувати "звітне" навантаження на ломбардний ринок з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

У грудні Нацбанк оштрафував за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року ПТ "Ломбард Преміум" Велічко Олександр Вікторович та Компанія" та ПТ "Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал" і компанія).

"Об’єктивно, з боку Асоціації, аналізуючи звернення учасників, можемо точно сказати – ті ломбарди, які своєчасно виконують всі вимоги, взаємодіють з регулятором мінімально (для таких є тільки регуляторна звітність). Ті ж ломбарди, в роботі яких НБУ виявив недоліки, все одно спочатку отримують листи-попередження з вимогою щодо усунення порушень. А вже потім, у випадку ігнорування вимог регулятора, йде більш суворий захід впливу, аж до примусового анулювання ліцензії, що і відбулось останнім часом на ринку небанківських фінансових послуг. І це стосується не тільки ломбардів", – говорить Юлія Рожкова.

Термін "тиск" стосовно дій НБУ в ломбардах воліють не використовувати. Кажуть, що це скоріше інший формат (порівняно з попереднім регулятором – до 1 липня 2020 року Нацкомфінпослуг) регулювання піднаглядних суб’єктів. Щось на кшталт постійного моніторингу діяльності ломбардів на предмет прозорості, дотримання законодавства.

"У Національного банку достатньо ресурсів, у тому числі високопрофесійних кадрів для здійснення такого нагляду. Що він і робить", – зазначає Рожкова.