Вскоре законодательство о функционировании бюро кредитных историй (БКИ) может быть изменено. С такой инициативой выступил Нацбанк в феврале. Документ предусматривает внесение изменений в Закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй". Пока проект закона еще не внесен в Верховную Раду.

"Тезисно проблемы в работе бюро кредитных историй можно сформулировать следующим образом: слабая защищенность; неточность данных; недостаточное взаимодействие с заемщиками; низкая ответственность за данные; непрозрачность работы БКИ для регулятора", – говорит в комментарии LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Эксперт видит, что с помощью правок НБУ пытается решить каждую проблему и продвигает законодательство Украины в сфере работы БКИ к современным стандартам.

"Это повысит эффективность работы украинской банковской системы и подготовит условия для сочетания цифровых пространств Европы и Украины", – отмечает Орищак.

Банки хотят иметь единую базу кредитных историй

На сегодня в Украине зарегистрировано 7 бюро кредитных историй. На самом деле функционируют только 4. Наибольшую базу – более 116 млн кредитных историй – имеет Украинское бюро кредитных историй (УБКИ), владельцем которого является государственный ПриватБанк.

Ориентировочно 70 млн кредитных историй располагает Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ), где доли имеют государственный Сенс Банк, Райфайзен Банк австрийской банковской группы Raiffeisen и УкрСиббанк французской группы BNP Paribas.

20 млн кредитных историй имеет Международное бюро кредитных историй (МБКИ), принадлежащее исландской профильной корпорации Creditinfo Group.

15 млн – Украинское кредитное бюро Олега Шевченко.

"Данные бюро кредитных историй имеют большую ценность для нас, и мы активно используем их при кредитовании", – рассказывают LIGA.net в Universal Bank.

Universal Bank, к которому также "привязан" monobank, сотрудничает с тремя кредитными бюро: УБКИ, МБК и ПВБКИ.

"Основным для нас является УБКИ, учитывая полноту своей базы, широкий спектр услуг и удобство использования. Важной для нас является также частота обновления данных в УБКИ относительно кредитных историй. Наши банковские комплексы работают с API кредитных бюро в режиме онлайн по защищенному протоколу и авторизации. Дополнительно с УБКИ мы получаем триггеры по поводу негативных событий наших клиентов для возможности своевременно реагировать на них. Также в УБКИ мы используем сервисы по борьбе с мошенничеством и инструменты, помогающие нам более точно оценивать платежеспособность клиента", – отмечают в Universal Bank.