Незабаром законодавство щодо функціонування бюро кредитних історій (БКІ) може бути змінено. З такою ініціативою виступив Нацбанк ще в лютому. Документ передбачає внесення змін в Закон "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Наразі проєкт закону ще не внесений у Верховну Раду.

"Тезисно проблеми у роботі бюро кредитних історій можна сформулювати так: слабка захищеність; неточність даних; недостатня взаємодія із позичальниками; низька відповідальність за дані; непрозорість роботи БКІ для регулятора", – каже в коментарі LIGA.net аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Експерт вбачає, що за допомогою правок НБУ намагається вирішити кожну із проблем та просуває законодавство України у сфері роботи БКІ до сучасних стандартів.

"Це підвищить ефективність роботи української банківської системи та підготує умови для поєднання цифрових просторів Європи та України", – зазначає Орищак.

Банки хочуть мати єдину базу кредитних історій

На сьогодні в Україні зареєстровано 7 бюро кредитних історій. Насправді функціонують тільки 4. Найбільшу базу – понад 116 млн кредитних історій – має Українське бюро кредитних історій (УБКІ), власником якого є державний ПриватБанк.

Орієнтовно 70 млн кредитних історій має Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ), де частки мають державний Сенс Банк, Райфайзен Банк австрійської банківської групи Raiffeisen та Укрсиббанк французької групи BNP Paribas.

20 млн кредитних історій має Міжнародне бюро кредитних історій (МБКІ), що належить ісландській профільній корпорації Creditinfo Group.

15 млн – Українське кредитне бюро Олега Шевченка.

"Дані бюро кредитних історій мають велику цінність для нас, і ми активно використовуємо їх під час кредитування", – розповідають LIGA.net в Universal Bank.

Наразі Universal Bank, до якого також "прив’язаний" monobank, співпрацює з трьома кредитними бюро: УБКІ, МБК та ПВБКІ.

"Основним для нас є УБКІ з огляду на повноту своєї бази, широкий спектр послуг та зручність використання. Важливою для нас також є частота оновлення даних в УБКІ щодо кредитних історій. Наші банківські комплекси працюють з API кредитних бюро в режимі онлайн за захищеним протоколом та з авторизацією. Додатково з УБКІ ми отримуємо тригери щодо негативних подій наших клієнтів для можливості своєчасно реагувати на них. Також в УБКІ ми використовуємо сервіси з боротьби з шахрайством та інструменти, що допомагають нам точніше оцінювати платоспроможність клієнта", – зазначають в Universal Bank.