Стабилизация, медленный рост ВВП и кризис кадров. Что ждет экономику Германии и ЕС

Давать объективную оценку общего экономического развития в Германии призван Экономический консультативный совет. Его функционирование было утверждено специальным законом Бундестага еще в 1963 году. Он состоит из пяти именитых экономистов.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Члены Консультативного совета не могут работать в правительстве, законодательном органе или другой государственной службе. Также они не могут быть представителями торговой ассоциации или организации работодателей или иметь с ними постоянные трудовые или деловые отношения. Это могут быть сугубо ученые или преподаватели вузов.

Согласно закону Совет должен раскрывать в своих отчетах макроэкономическую ситуацию и ее прогнозируемое развитие. Также сориентировать, каким образом в рамках рыночной экономики можно гарантировать стабильность уровня цен, высокий уровень занятости и внешнее равновесие с постоянным и соответствующим ростом.

Такие отчеты являются основой дальнейшей деятельности ответственных за экономическую и социальную политику федеративных органов Германии. До этого года такие отчеты проводились раз в год. В 2024 году было решено делать их два раза в год.

Во второй половине мая Экономический консультативный совет представил свой очередной отчет.

LIGA.net выбрала из него основные моменты, которые косвенно могут повлиять и на дальнейшее экономическое развитие Украины.

Важно то, что прогнозы Экономического консультативного совета Германии являются более положительными, чем отрицательными. Констатируется стабилизация экономики и понижение уровня инфляции.