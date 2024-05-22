Стабілізація, повільне зростання ВВП і криза кадрів. Що чекає на економіку Німеччини та ЄС

Давати об’єктивну оцінку загального економічного розвитку в Німеччині покликана Економічна консультативна рада. Її функціонування було затверджене спеціальним законом Бундестагу ще 1963 року. Вона складається із п’яти іменитих економістів.

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Члени Консультативної ради не можуть працювати в уряді, законодавчому органі чи іншій державній службі. Також вони не можуть бути представниками торгової асоціації чи організації роботодавців або мати з ними постійні трудові чи ділові відносини. Це можуть бути суто науковці або викладачі вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Згідно з законом Рада повинна розкривати у своїх звітах макроекономічну ситуацію та її прогнозований розвиток. Також зорієнтувати, як у рамках ринкової економіки можна гарантувати стабільність рівня цін, високий рівень зайнятості та зовнішню рівновагу з постійним і відповідним зростанням.

Такі звіти є основою для подальшої діяльності відповідальних за економічну і соціальну політику федеративних органів Німеччини. До цього року такі звіти робилися раз на рік. У 2024 було ухвалено рішення робити їх двічі на рік.

У другій половині травня Економічна консультативна рада представила свій черговий звіт.

LIGA.net вибрала з нього основні моменти, які опосередковано можуть мати вплив і на подальший економічний розвиток України.

Важливим є те, що прогнози Економічної консультативної ради Німеччини є більше позитивними, аніж негативними. Констатується стабілізація економіки та зниження рівня інфляції.