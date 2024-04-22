Услугу защиты от мошенничества украинцам предлагают сразу несколько банков.

В последнее время некоторые банки начали активно предлагать своим клиентам путем обзвона и через мобильные приложения услугу страхования денег на счетах.

После этого владельцы банковских счетов часто задумываются: действительно ли их деньги надежно защищены в банке? Станут ли они более защищенными, если соответствующая страховка будет оформлена? Тема активно обсуждается в соцсетях.

LIGA.net разбиралась, какие банки и какие условия страхования счетов предлагают? И что будет, если страховки нет, а деньги со счета украдут?

По примеру Альфа-Банка

Услугу страхования средств на счетах первым в Украине ввел Альфа-Банк Украина (сейчас — Сенс Банк). Это было в начале 2014 года. Услуга была заявлена как надежный инструмент защиты от любых финансовых потерь на карточках в результате мошеннических действий.

Полную гарантию возмещения ущерба по банковским картам от мошеннических операций взяла тогда на себя СК "Альфа Страхование". Стоимость страховки составляла 10 грн/месяц из расчета 10 000 грн. Все деньги на счетах страховались автоматически.

В декабре 2023 года Нацбанк аннулировал лицензию Альфа Страхования. Теперь среди перечня страховых услуг Сенс Банка такой услуги, как "страхование средств на счетах", нет.

Наиболее активно услугу страхования денег на счетах сегодня "проталкивают" государственный ПриватБанк и ОТП Банк, принадлежащий венгерскому OTP Bank Plc. Объясняют это увеличением количества мошеннических сделок.

В комментарии LIGA.net член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко рассказал, что в 2023 году наблюдался рост случаев социнженерии и фишинга по отношению к 2022 году – ориентировочно на 20%.

"Этому способствует доверчивость населения, оказавшегося в сложных жизненных условиях, преступники с легкостью к этому адаптируются, меняя свои мошеннические схемы под нынешние условия", – говорит он.

Довольно распространенными на сегодняшний день мошенническими схемами ведущий эксперт управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка Ольга Логинова в комментарии LIGA.net называет поддельные сайты, похищенные реквизиты и подделка карт и т.д.

"Услуга по страхованию средств на счете от мошеннических операций "Защита от мошенников" позволяет дополнительно обезопасить владельца карты или счета в ОТП Банке от потерь средств в результате мошеннических действий", – говорит Ольга Логинова.

Оформление договора страхования денег на счете в ОТП Банке производится в мобильном приложении OTP Bank UA. Необходимости посещения отделения банка нет.

В рамках страховки клиенты ОТП Банка за 25 грн в месяц получают, по словам Логиновой, надежную защиту в случае финансовых потерь. Общая страховая сумма, по условиям договора, составляет 40 000 грн в год.