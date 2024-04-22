Послугу із захисту від шахрайства українцям пропонують одразу кілька банків.

Останнім часом деякі банки почали активно пропонувати своїм клієнтам шляхом телефонування і через мобільні застосунки послугу страхування грошей на рахунках.

Після цього власники банківських рахунків часто задумуються: чи насправді їхні гроші надійно захищені в банку? Чи стануть вони більш захищеними, якщо відповідна страховка буде оформлена? Наразі тема активно обговорюється у соцмережах.

LIGA.net розбиралася, які банки та які умови страхування рахунків пропонують? І що буде, якщо страховки немає, а гроші з рахунку вкрадуть?

За прикладом Альфа-Банку

Послугу страхування коштів на рахунках першим в Україні запровадив Альфа-Банк Україна (нині – Сенс Банк). Це було на початку 2014 року. Послуга була заявлена як надійний інструмент захисту від будь-яких фінансових втрат на картках внаслідок шахрайських дій.

Повну гарантію відшкодування збитків за банківськими картками від шахрайських операцій взяла тоді на себе СК "Альфа Страхування". Вартість страховки складала 10 грн/місяць з розрахунку за 10 000 грн. Усі гроші на рахунках страхувалися автоматично.

У грудні 2023 року Нацбанк анулював ліцензію Альфа Страхування. Тепер серед переліку страхових послуг Сенс Банку такої послуги, як "страхування коштів на рахунках", немає.

Найбільш активно послугу страхування грошей на рахунках сьогодні "проштовхують" державний ПриватБанк і ОТП Банк, що належить угорському OTP Bank Plc. Пояснюють це збільшенням кількості шахрайських операцій.

У коментарі LIGA.net член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що у 2023 році спостерігалося зростання випадків соцінженерії та фішингу відносно до 2022 року – орієнтовно на 20%.

"Цьому сприяє довірливість населення, що опинилося в складних життєвих умовах, злочинці з легкістю до цього адаптуються, міняючи свої шахрайські схеми під умови сьогодення", – каже він.

Доволі розповсюдженими на сьогодні шахрайськими схемами провідна експертка управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку Ольга Логінова у коментарі LIGA.net називає підроблені сайти, викрадені реквізити чи підробка карток тощо.

"Послуга зі страхування коштів на рахунку від шахрайських операцій "Захист від шахраїв" дозволяє додатково убезпечити власника картки або рахунку в ОТП Банку від втрат коштів внаслідок шахрайських дій", – говорить Ольга Логінова.

Оформлення договору страхування грошей на рахунку в ОТП Банку здійснюється у мобільному застосунку OTP Bank UA. Необхідності відвідування відділення банку немає.

У межах страховки клієнти ОТП Банку за 25 грн на місяць отримують, за словами Логінової, надійний захист у випадку фінансових втрат. Загальна страхова сума, за умовами договору, складає 40 000 грн на рік.