Уже 16. Почему НБУ резко снизил учетную и как это повлияет на курс

Правление Национального банка приняло решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

Большинство экспертов накануне нынешнего решения ожидали менее заметное снижение – до 18%. Поэтому решение регулятора вызвало определенное удивление знатоков финансового рынка.

LIGA.net выясняла, почему Нацбанк пошел на этот шаг и как он может повлиять на ключевые показатели украинской финансовой системы – проценты по кредитам и депозитам, курс гривни?

Год понижения ставок

Учетная ставка Нацбанка, согласно определению самого регулятора, это, по сути, – ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. Ее задает НБУ. И на нее потом ориентируются другие участники рынка – банки, Минфин, другие.

"Учетная ставка это такой определенный якорь, вокруг которого формируется дизайн монетарной политики в стране. Эта практика была введена еще при Гонтаревой (Валерия Гонтарева – Глава Нацбанка в 2014-2018 годах. – Ред.), суть которой заключалась в том, что другие ставки привязывались к учетной", – говорит в комментарии LIGA.net финансист Тарас Козак.

С началом большой войны ставка оставалась неизменной. Однако уже 3 июня 2022 года она довольно внезапно и радикально была повышена с 10 до 25%.

Это сразу вызвало напряжение между НБУ и Минфином, который привязывает к размеру учетной ставки уровень процентов по собственным заимствованиям. Эти заимствования осуществляются, в частности, по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Нацбанк же начал активно поддерживать банки выплатами по своим депозитным сертификатам (ДС). Гарантированная и безрисковая доходность по ним составляла 23%. Это, в свою очередь, отбивало у банкиров охоту нести риски по кредитованию бизнеса и населения или привлечению средств на долгосрочные депозиты.

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За эту практику, в которой некоторые эксперты видели определенные "схемы" или коррупционные признаки, НБУ критикуют до сих пор.

После радикального повышения в первый год войны министерство фактически отказалось ориентироваться на уровень ставки НБУ и очень медленно увеличивало уровень доходности ОВГЗ, потому что это – дополнительные расходы на выплату процентов из государственного бюджета.

Аналогично действовали банки, которые тоже не спешили повышать уровень процентов по депозитам для населения. А кредиты на уровне выше ставки 25% в стране, где идет война, практически никто не рисковал брать.

Однако после смены руководства Нацбанка год назад и с приходом нового главы – Андрея Пышного – диалог Нацбанка с Минфином возобновился. Ставки по ОВГЗ начали расти. А НБУ взял курс на понижение учетной.

Новый ориентир в 16% – уже третий пересмотр уровня ставок в этом году. 27 июля ее снизили до 22%, с 15 сентября она была снижена до 20%.

Как в НБУ объясняют резкое понижение ставки?

Снижение уровня ориентира, призванного определять стоимость денег в стране, произошло на фоне значительных улучшений прогнозов НБУ относительно развития экономической ситуации.

В частности, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6 до 5,8% и прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.

"Это (снижение уровня учетной ставки. – Ред.) важно как для населения, так и для экономики в целом. Ведь таким образом мы сможем сдержать давление на цены и сохранить стабильность на валютном рынке. В конце концов, это позволит нам сохранить курсовую устойчивость и достичь низкой и стабильной инфляции на длительном горизонте", – отметил на брифинге глава Нацбанка Андрей Пышный.

Приведет ли снижение ставки к изменению уровня процентов по кредитам и депозитам?

С учетом особенностей решения НБУ эксперты говорят о том, что это практически не повлияет на ставки по депозитам или кредитам в ближайшее время.

"Учетная ставка изменилась на 4 процентных пункта. Но, по сути, для рынка ничего не изменилось. То есть те ставки, по которым банки оперируют средствами с Нацбанком, они не изменились. Поэтому ожидать, что что-то изменится в ставках банков по кредитам и депозитам тоже не приходится", – констатирует Тарас Козак.

По его мнению, изменение ставки существенно повлияет на ситуацию с выплатой процентов по ОВГЗ. Ибо часть этих ценных бумаг, которыми сейчас владеет НБУ, была привязана к учетной ставке. Таким образом, правительство в лице Минфина будет платить по ним меньший процент. Однако это не принципиально для рынка, потому что все средства, которые Национальный банк за это получит как прибыль, в конечном итоге будут перечислены государству.

По мнению НБУ, снижение ставки до уровня 16% будет стимулировать банкиров активнее конкурировать за деньги населения, а не ориентироваться на заработок по выплате по ДС. Сейчас по депозитам для физических лиц банки уже предлагают почти тот же уровень доходности: 14-16%.

"Первый этап этого уменьшения (уровня учетной ставки НБУ в этом году. – Ред.) в принципе сработал хорошо и, по нашему мнению, добавил банкам дополнительных стимулов конкурировать за срочные депозиты населения. Мы рассчитываем, что наш следующий шаг (снижение до 16%) так же усилит конкуренцию банков за срочные депозиты", – рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Как повлияет понижение ставки на курс гривни?

Как и в случае со ставками по кредитам и депозитам, в НБУ не прогнозируют изменения курса гривни, как на межбанке, так и в обменниках.

Нацбанк до этого ввел определенные послабления на межбанковском рынке. Отказался от фиксации курса и перешел к "гибкому" его формированию в определенных им пределах и упростил возможности покупки валюты населением.

В результате до снижения учетной ставки курс гривни на межбанке усилился – доллар продавали даже немного дешевле, чем в условиях фиксации курса.

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"Объем валютных интервенций НБУ на межбанке отвечает нашим ожиданиям. Ситуация является устойчивой и контролируемой. Мы видим позитив – увеличение объемов торгов без участия Нацбанка. На наличном рынке тоже удовлетворительная ситуация. Там ожидаемо в первый день-два (после введения послаблений) была девальвация на 20 копеек и курс продажи достигал 38-40 грн/доллар. Сегодня это уже меньше 38 грн/доллар. Мы мониторим ситуацию. Конечно, определенные колебания возможны всегда, причем как в одну, так и в другую сторону", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Ключевым фактором в случае с курсом нацвалюты является не столько уровень ставки, сколько ритмичность и темпы поступления международной помощи.

Что дальше?

Вполне возможно, что в этом году это не последнее понижение уровня учетной. НБУ не скрывает намерений продолжить ее снижение.

"Смотрим на баланс рисков, дальнейшую адаптацию участников рынка к новому валютному режиму, уровень банковских ставок. Если все будет происходить по плану, рассмотрим возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании", – говорит Пышный.

Правда, это уже не будет столь существенно, как в этот раз – речь может идти о снижении на 1% – до 15% в целом.

"Наш прогноз предполагает, что в декабре будет сделан следующий шаг и будет снижена учетная ставка на один процентный пункт", – отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

При этом он допустил возможность изменения процентов по другим инструментам НБУ, не привязанным к учетной ставке, в более произвольном режиме. Фактически регулятор дал понять, что будет наблюдать за реакцией банков и других участников на свое решение. Он готов в дальнейшем уменьшать доходность по депсертификатам. А также активно поддерживать привлечение банками денег населения на долгосрочные депозиты и выдачу кредитов под меньшие проценты для стимулирования бизнеса.

Это промежуточное решение регулятора может быть связано с неопределенностью дальнейшего развития экономики из-за военных угроз.

"Мы помним, как в прошлом году негативно повлияли на экономическую активность обстрелы энергетической инфраструктуры в ноябре-декабре. Эти факторы тоже важны для понимания стоимости денег. Поэтому, собственно, и звучат заявления о том, что НБУ будет готов к другим активным действиям только в декабре", – отметил в комментарии для LIGA.net банкир Василий Невмержицкий.

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