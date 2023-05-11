В поиске стабильности. Каким банкам доверять предпринимателям

С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск России, тревога стала постоянным спутником украинцев. И один из ключевых вопросов, который беспокоит как граждан, так и бизнес – как при такой непредсказуемости обезопасить собственные средства, чтобы не потерять их. Одна из предпосылок для этого – иметь надежный банк.

Это особенно важно для предпринимателей. Ведь если в случае физических лиц есть полная гарантированная государством сумма, которую вкладчик получит даже в случае банкротства банка, для бизнеса такая "страховка" не предусмотрена.

К счастью, сегодня банковский бизнес самый прозрачный в Украине: по правилам Национального банка и отечественного законодательства они должны отчитываться чуть ли не о каждой гривне. Часть данных излагается на сайтах банков и НБУ. Из всего массива цифр можно понять, что происходит как на самом рынке, так и с отдельно взятым финучреждением.

Итак, как не имея финансового бэкграунда понять, какому банку следует доверять? Узнавали об этом в партнерском проекте вместе с крупнейшим частным украинским банком ПУМБ.

Абсолютная прозрачность

Как мы уже отметили, отчетность банков по их показателям деятельности участники рынка действительно считают одной из самых прозрачных. Частота и объекты отчетности перед регулятором, как отмечают в НБУ, позволяют сделать выводы о реальном состоянии финучреждения.

"Банковская отчетность – это наиболее открытая отчетность из всех, которая бывает. Предприятия не столь открыты", – отмечает Евгений Дубогрыз, банковский эксперт CASE Украина.

"В свое время Нацбанк пошел на беспрецедентный шаг, сделав доступным большой набор отчетности банков. Раньше финучреждения были очень секретными. Помните банкопад в 2014–2015 годах? На бытовом уровне было "у меня там знакомый есть, я точно знаю, что с банком все в порядке". Сейчас иначе", — рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Сегодня банки отчитываются о структуре активов, обязательств, капитала, доходах, расходах и балансе.

В ПУМБ отмечают, что такая прозрачность необходима из-за того, что банки работают с привлеченными деньгами вкладчиков. Чтобы минимизировать потенциальные потери и повысить устойчивость банков и банковского сектора, банковский бизнес требует высокой степени зарегулированности и подотчетности регулятору и акционерам.

Индикаторы надежности

Прозрачность это хорошо. Но банки публикуют очень много данных, в которых легко запутаться.

Так что на что предпринимателям обратить внимание, чтобы убедиться в его надежности?

В ПУМБ рекомендуют в первую очередь анализировать операционную прибыль банка. Ведь этот показатель позволяет фактически определить, способно ли финучреждение генерировать деньги. Он отображает его операционную эффективность. Важно понимать, что речь идет о прибыли к отчислению в резервы. Сегодня такие резервы банки вынуждены формировать под ожидаемые убытки в результате войны. Таким образом, финучреждение обеспечивает себе дальнейшие условия финансовой деятельности, даже в случае списаний через непогашенные кредиты.

В таких обстоятельствах сложившиеся резервы могут даже быть больше самой операционной прибыли.

В ПУМБ объясняют, поскольку отчисления в резервы в учете указываются как расходы, банк, даже зарабатывая достойную операционную прибыль, может продемонстрировать на выходе убыток. Несмотря на это, операционная прибыль в резервы – всегда будет тем маркером, который покажет, что банк "живой".

Это тот самый случай, когда нельзя использовать только один показатель, например чистую прибыль, для понимания состояния банка. Всегда нужно смотреть на общую картину и оценивать вместе с другими показателями.

"Так банк может временно признавать доходы, которых не должен признавать. Или же наоборот банк убыточный, потому что сформировал много резервов", — говорит Дубогрыз.

В НБУ соглашаются, что война ожидаемо продолжает негативно влиять на прибыльность банков прежде всего из-за реализации кредитного риска. Вместе с тем сектор продолжает генерировать высокие операционные доходы. Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за год на 75%. В частности, по итогам ІV квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн по сравнению с 25 млрд грн в ІV квартале 2021 года".

"Поддержание банковским сектором операционной доходности во время войны является свидетельством того, что бизнес-модели банков ориентированы на получение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам. Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски", — отмечает Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Поможет в анализе и исполнении банком нормативов НБУ.

То, как банки выполняют нормативы, отображается на сайте НБУ в разделе надзорной статистики, файл "Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции (в разрезе банков)".

Здесь нужно смотреть на два показателя – ликвидность и капитал. "Ликвидность. Сколько у банков ликвидных активов – то есть, наличных средств, в НБУ, депозитных сертификатов, государственных ценных бумаг", – указывает Дубогрыз.

В частности, LCR – норматив краткосрочной ликвидности — показывает, хватит ли банку средств, чтобы без проблем вернуть вклады клиентам, которые массово начнут забирать средства со счетов в течение 30 дней (как бывает во время кризисов). Если банк выполняет его на уровне 100% и больше — это хороший показатель.

Другой норматив ликвидности — NSFR. Он устанавливает минимально необходимый уровень стабильного финансирования, достаточный для обеспечения финансовой деятельности банка на горизонте один год. Норматив существует для того, чтобы создать стимулы для банков привлекать депозиты на долгосрочные сроки и уменьшить зависимость от краткосрочных вкладов. Это нужно для того, чтобы усилить их способность устоять во времена значительного оттока средств, как это также бывает во время кризисов. Выполнение NSFR на уровне не менее 100% свидетельствует о стабильной работе банка.

Показатель регулятивного капитала является одним из важнейших характеристик деятельности банков. Его основное предназначение – покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков.

Норматив адекватности регулятивного капитала H2 — отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам, вытекающим из торговых, кредитных или других операций денежного характера. Чем выше значение показателя адекватности регулятивного капитала, тем больше доля риска, которую берут на себя владельцы банка, и меньше доля риска для вкладчиков банка. Именно поэтому он должен составлять не менее 10%.

Норматив достаточности основного капитала Н3 устанавливается также в целях ограничения рисков для вкладчиков банка. Достаточность основного капитала должна составлять не менее 7%. Основной капитал считается неизменным и не подлежащим передаче, перераспределению и должен полностью покрывать текущие убытки.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного заемщика Н7 регулируется с целью ограничения кредитного риска, возникающего вследствие невыполнения отдельными заемщиками своих обязательств. Он должен быть не более 20% для системно-важных банков и не более 25% для других банков.

В условиях войны регулятор может временно не применять меры влияния к банкам, допустившим невыполнение нормативов, однако ключевое слово — "временно". Банки, которые не могут достичь уровня, требуемого регулятором, должны разработать план приведения нормативов в соответствие с установленными значениями.

Хотя сегодня есть банки, выполняющие нормативы НБУ даже при таких сложных условиях.

Так, например, ликвидность и достаточность капитала ПУМБ значительно выше нормативов Нацбанка. В банке убеждены, что способствует этому предварительно сформированный запас прочности: капитала и ликвидности.

Взгляд регулятора

Кроме просто отчетов и нескончаемых страниц статистики есть также отчеты регулятора — Национального банка. В частности, НБУ ежегодно проводит оценку устойчивости банков (для всех банков) и стресс-тестирования (для крупнейших из них), определяя уровень стабильности банков в спокойных условиях и условиях гипотетического кризиса. Они помогают НБУ находить "слабые места" у игроков банковского рынка, которые необходимо улучшить. В конце каждого года Национальный банк в разделе "Диагностика банков" публикует результаты оценки устойчивости и стресс-тестирования по каждому из финучреждений. из-за войны оно было отменено в 2022 году, однако уже в этом году его планируют восстановить. Это важный источник понимания уровня надежности банков, о котором следует помнить.

Следует также обратить внимание на наличие у банка статуса системно важного. Принадлежность к такой категории для банка определяет сам НБУ на основе ряда критериев. Это финучреждения, деятельность которых влияет на стабильность всей банковской системы, а потому находится под пристальным вниманием регулятора. Критерии соответствия к ним также применяются значительно выше, поэтому и стрессоустойчивость таких банков должна быть на высшем уровне, чем у других.

В настоящее время в этот перечень входит 15 банков страны. Как самый крупный частный украинский банк входит в этот список и ПУМБ. Банк с 2019 года имеет статус системно важного, поскольку обслуживает большое количество физических и корпоративных клиентов.

Когда выдохнуть

Несмотря на сверхсложное испытание посредством войны, благодаря реформам, проведенным в прошлые годы (очистке рынка и установлению новых требований к банкам) — банковский сектор проходит это испытание достойно.

По словам регулятора, доверие бизнеса к банкам сохранилось, несмотря на все вызовы: корпоративные клиенты после шока первых недель агрессии довольно быстро возобновили рост депозитов. Что касается кредитования, то, по словам регулятора, даже во время войны банки продолжают финансировать бизнес.

Эту тенденцию подтверждают и в ПУМБ. За прошлый год банк поддержал кредитованием бизнес страны почти на сумму 16 млрд грн.

Нужно понимать, что все же кризис, который испытывает банковский сектор сейчас, и тот шторм, который система проходила в 2014 году, это очень разные ситуации.

Очевидно, что падение экономики в результате полномасштабной войны приводит к более глубокому и затяжному финансовому и экономическому кризису. Однако и развитие банковской системы последние девять лет не стояло на месте: она стала более устойчивой и готовой даже к таким вызовам.

После прошедшего кризиса банковская система была построена таким образом, чтобы минимизировать потери и повысить устойчивость. Поэтому она требует высокого уровня регулирования и подотчетности.

В то же время важно трезво смотреть на вещи, в частности правильно оценивать перспективу.

Возобновление после событий 2014-2015 годов началось уже в 2016 году. По итогам того же года удалось снизить инфляцию, стабилизировать курс на отметке 27,2 грн/долл и добиться роста ВВП (+2,4% против -9,8% падения в 2015). Падение ВВП в 2022 году было существенно – минус 35% и около 0% ожидается в текущем, все из-за нарушений логистики (блокировки портов) и остановки значительной части промышленности.

Нацбанк считает, что негативное влияние войны растянется по времени. Более или менее точно оценить его последствия можно будет только после победы Украины и стабилизации макроэкономических условий. Тем не менее, нормативы НБУ банками выполняются, в той или иной степени, даже несмотря на значительные потери, понесенные экономикой, банковской сферой и ее клиентами.

Поэтому если банки будут продолжать отражать влияние негативных событий на показатели и реагировать на них, восстановление банковского сектора после победы, как считают в НБУ, произойдет быстро.

Важно помнить, что нет какого-либо одного показателя, который бы четко и однозначно характеризовал работу банка.

Эксперт Евгений Дубогрыз из CASE Украина это подтверждает: "Нет такого показателя, на который смотришь и говоришь — надежный банк. Если бы все было просто в банкинге, то не нужен был бы НБУ — его наблюдательный блок, и разные эксперты тоже не были бы нужны. Поэтому очень важно не полагаться на один-два показателя, а анализировать всю доступную информацию как о банке, так и рынке в целом".

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