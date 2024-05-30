Валютные послабления и курс доллара. Факторы и риски падения гривни

Национальный банк 28 мая установил официальный курс доллара на уровне 40,3 грн, евро – на уровне 43,75 грн. При этом средний курс продажи доллара в обменных пунктах составлял 40,75 грн, а евро стоит 44,35 грн.

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Ралли по удешевлению гривни фактически продолжалось всю весну. В последние дни зимы за один доллар США давали – 38,15-38,6 грн, а за евро 41,3-42 грн. То есть, за три месяца года доллар подорожал в среднем на две гривни, евро – почти на три.

В то же время Нацбанк, который с начала большой войны существенно ограничил возможности конвертации гривни, продолжает тренд о дальнейшем снятии ограничений.

На фоне огромного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, привыкшего таким образом сохранять накопления, снятие барьеров – довольно рискованная операция для стабильности курса.

Как подобные инициативы НБУ могут повлиять на дальнейший курс национальной валюты, исследовала LIGA.net.

Послабления последние

Постановлением Правления Нацбанка №56 от 3 мая 2024 года существенно смягчены действующие валютные ограничения. Этот документ является крупнейшим пакетом послабления валютных ограничений для бизнеса с начала полномасштабного вторжения, ведь отменяются важные ограничения на "вывод" валюты из страны, действовавшие с 24 февраля 2022 года.