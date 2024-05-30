Валютні послаблення та подальший курс долара. Фактори та ризики падіння гривні

Національний банк 28 травня встановив офіційний курс долара на рівні 40,3 грн, євро – на рівні 43,75 грн. Водночас середній курс продажу долара в обмінних пунктах становив 40,75 грн, а євро коштує 44,35 грн.

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Ралі зі здешевлення гривні фактично тривало всю весну. В останні дні зими за один долар США давали – 38,15-38,6 грн, а за євро 41,3-42 грн. Тобто за три місяці року долар подорожчав у середньому на дві гривні, євро – майже на три.

Водночас Нацбанк, який із початку великої війни суттєво обмежив можливості конвертації гривні, продовжує тренд про подальше зняття обмежень.

На тлі величезного попиту на валюту з боку бізнесу і населення, яке таким чином звикло зберігати накопичення, зняття бар'єрів – доволі ризикована операція для стабільності курсу.

Як подібні ініціативи НБУ можуть вплинути на подальший курс національної валюти, досліджувала LIGA.net.

Послаблення останні

Постановою Правління Нацбанку №56 від 3 травня 2024 року суттєво пом'якшені чинні валютні обмеження. Цей документ є найбільшим пакетом послаблення валютних обмежень для бізнесу від початку повномасштабного вторгнення, адже скасовуються важливі обмеження на "виведення" валюти з країни, які діяли з 24 лютого 2022 року.