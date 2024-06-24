Всё для генерации. Как правительство и НБУ стимулируют возобновление энергетики

В первой декаде июня Нацбанк принял Стратегию по развитию кредитования. Документ направлен на возможность выдавать больше кредитов банками.

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Чтобы стимулировать выдачу денег, правительство даже готово изменять законодательство. И уже это делает.

LIGA.net выясняла, чем может эта Стратегия быть полезна предпринимателям, общинам и простым украинцам.

Состояние кредитования во время большой войны

В первый год войны после внезапного увеличения учетной ставки Нацбанком с 10% до 25% банковское кредитование в Украине фактически замерло. Отдавать 30% годовых по кредиту могут разве что бизнесы с чрезвычайной рентабельностью, сопоставимой с доходами от наркоторговли.

Однако банки должны кредитовать. В нормальных условиях это один из основных их заработков.

Справка Во время большой войны уровень банковского кредитования украинской экономики значительно сократился – с 18,8% ВВП в 2021 году до 14,2% ВВП в 2023-м. Во время большой войны уровень банковского кредитования украинской экономики значительно сократился – с 18,8% ВВП в 2021 году до 14,2% ВВП в 2023-м.

Чтобы поддержать выдачу кредитов, в 2023 году правительство активизировало государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9", которая сделала основную погоду на этом рынке.

Справка Около 13% кредитного портфеля банков сейчас приходится на льготные программы поддержки кредитования. Около 13% кредитного портфеля банков сейчас приходится на льготные программы поддержки кредитования.

В то же время благодаря политике Нацбанка по стимулированию размещения депозитных сертификатов банки за это время накопили значительные запасы денег. Это поддержало систему, но финучреждения фактически потеряли аппетит к кредитованию. Так как депозиты в Нацбанке, на которых они зарабатывают, – это гарантированная доходность. А кредитование всегда связано с риском невозврата средств.

Экс-член совета НБУ Богдан Данилишин: "Одна из причин низкого уровня кредитования – направление денежных средств банков в привлекательные депозитные сертификаты НБУ".

Однако без кредитования бизнеса экономика стагнирует. Так что с 2023 года НБУ начал снижать учетную ставку и проценты по депсертификатам. Ставки по кредитам банков вяло поползли вниз. В то же время банковские денежные средства потекли в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Снижение учетной ставки было согласовано с Международным валютным фондом (МВФ), в деньгах которого очень заинтересована Украина. При выделении средств МВФ хочет видеть перспективы их возврата. Им важны стабильная работа банков и кредитование ими экономики. В Фонде прямо об этом говорят.

Стратегия кредитования и энергетика

В Нацбанке всяческие перспективы развития фиксируют в соответствующих стратегиях. Есть, например, Стратегия развития финансового сектора, Стратегия валютных ограничений.

О разработке Стратегии развития кредитования в НБУ начали активно рассказывать еще осенью 2023 года, когда заметили, что в стране снова начали брать деньги в кредит.

Акценты тогда делали на "восстановлении страны, обновлении подходов к платежеспособности должников, переосмыслении работы с неработающими кредитами".

Весной 2023 года Стратегию возобновления кредитования тоже упоминали в контексте урегулирования неработающих активов.

А уже после того, как ее утвердили, было озвучено, что "Стратегия имеет целью способствовать обеспечению финансовыми ресурсами восстановление энергетической инфраструктуры".

Также она должна стимулировать предприятия оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях – "территориях стойкости".

Премьер-министр Денис Шмыгаль прямо отметил, что с принятием Стратегии Нацбанк "принял решения, которые будут способствовать развитию кредитования проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры".

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

"Увеличивается потенциал банков по наращиванию кредитного портфеля в полтора раза. Новые положения будут способствовать развитию проектного кредитования, в частности, для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что это даст "украинским семьям, ОСМД, бизнесу и общинам возможности усилить собственную энергетическую стойкость".

И пообещал преференции для тех, кто будет брать кредиты в банках именно для генерации электроэнергии.

"Готовим программу льготного кредитования на закупку энергооборудования как для граждан, так и для бизнеса. Расширяем газовую генерацию. Речь идет о газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках, а также о модульных котельных. И одновременно наращиваем добычу газа. За пять месяцев этого года "Нафтогаз" "запустил 36 новых скважин и увеличил добычу на 10%", – заявил Денис Шмыгаль.

Также премьер рассказал об упрощенном подключении новых установок, грантах на установку солнечной генерации и тепловых помп.

В начале июня правительство уже утвердило порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 000 грн. А максимальная сумма кредита – 480 000 гривен сроком на пять лет.

Совместно с Верховной Радой Кабмин готовит законопроект о снятии пошлин и налога на добавленную стоимость на ввоз всего энергетического оборудования, а также устранение всех таможенных формальностей.

Параллельно Нацбанк пересматривает определенные нормативы, чтобы банки имели возможность активнее раздавать ссуды.

Что о Стратегии и генерации говорят банкиры?

Конечно, банкирам импонирует этот комплексный подход. Они заявляют, что готовы предложить новые банковские продукты на эти нужды.

"Нацбанк, поняв, что мешает банкам активно кредитовать именно сегмент энергетики, в первую очередь – создание новых мощностей, смягчил нормативные предохранители. Новые критерии существенно изменят оценку риска по проекту, снижая влияние на капитал банков. Нам развязали руки. И мы сейчас просчитываем, как это должно отражаться на темпах инвестиционного кредитования", – отметил в комментарии для LIGA.net заместитель председателя правления, ответственный за корпоративный бизнес Ощадбанка, Юрий Кацион.

Юрий Кацион. Фото пресс-служба Ощадбанка

По его словам, спрос на такие банковские продукты уже есть, потому что многие бизнесы, хотя и не все, начинают отдавать себе отчет, что дефицит электроэнергии в системе точно будет полтора-два года. И то – при нынешних уровнях повреждений.

"Есть запросы на проекты по 100-200 МВт. Потому что на призыв развивать генерацию в Украине откликнулись почти все типы компаний. В частности, государственные. Но по некоторым проектам это могут быть значительные средства, поэтому здесь мы в том числе рассматриваем возможности партнерства с международными банками", – говорит банкир.

Уже имеет свои предложения по кредитам и другой крупный государственный банк – ПриватБанк. Как рассказали LIGA.net в пресс-службе финучреждения, банк уже принимает заявки от корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".

Полученные по программе кредитные средства клиенты банка могут потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели составляет до 150 млн гривен.

В "Ощаде" также высоко оценивают перспективность проектов генерации на базе газопоршневых установок малой мощности до 1 МВт.

Газопоршневая установка 1 МВт. Графика Jenbacher

"Газопоршневые установки в три раза тише газотурбинных, подключаются к централизованному газоснабжению. Не нужно искать и подвозить горючее, как в случае с генераторами. Киловатт-час (кВт-ч), произведенный ими, стоит в пределах 4,5-5 грн при сегодняшних ценах на газ. Стоимость электроэнергии на бензиновых генераторах – 16-20 грн/кВт-ч плюс шум и выбросы больше", – констатирует Юрий Кацион.

По его мнению, это может быть интересно местным общинам, поскольку у предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), работающих на "социальном" газе, цена генерации при этом вообще может быть 3,5 грн/кВт-ч. Плюс определенным бонусом будет производство ими тепла.

"Думаю, что в ближайшее время мы презентуем соответствующие новые программы от "Ощада". В том числе – при участии наших международных партнеров. В частности, по тем же газопоршневым установкам. И коммунальные предприятия – тоже потенциальные клиенты этих программ, потому что именно общинам придется решать вопросы тепло- и электроснабжения. А муниципалитеты могут брать банковские кредиты как на себя напрямую, так и гарантировать их для ТКЭ, у которых, к сожалению, много накопленных долгов", – добавляет банкир.

Хотя, отмечает он, усилиями только крупного бизнеса и муниципалитетов не решить проблему дефицита генерации. Поэтому для малого и среднего бизнеса, ФЛП, а также физлиц уже есть кредитные продукты для приобретения генерирующего оборудования и солнечных панелей.

Намерения развивать кредитование по определенным в Стратегии направлениям, в частности в энергетике, ОПК и агросфере, озвучивают представители не только крупных банков.

Елена Дмитриева. Фото: пресс-служба Глобус Банка

"Принятие Стратегии по развитию кредитования позволяет банкам развивать собственные программы по кредитованию, акцентируя особое внимание на энергетике, ОПК, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности. Конечно, особый акцент также сделан на финансировании приобретения энергоэффективного оборудования для бизнеса", – рассказала LIGA.net первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.