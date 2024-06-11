Восстановление энергетики: НБУ принял решение для льготного кредитования

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Национальный банк Украины принял решение, что будет способствовать развитию кредитования проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Увеличивается потенциал банков по наращиванию кредитного портфеля в полтора раза. Новые положения будут способствовать развитию проектного кредитования, в том числе для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", – написал он.

Шмыгаль добавил, что также повысится доступность кредитов для домохозяйств и малого и среднего бизнеса на покупку энергооборудования.

По его словам, решение НБУ – это часть общей стратегии, которая поможет реализовать децентрализацию энергосистемы Украины.

Премьер подчеркнул, что это даст украинским семьям, ОСМД, бизнесу и общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость.

"Льготные кредиты на энергооборудование, упрощенное подключение новых установок, гранты на установку солнечной генерации и тепловых насосов. Одновременно государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране. Совместно работаем над тем, чтобы в украинских домах было светло", – подытожил он.