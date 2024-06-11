Відбудова енергетики: НБУ ухвалив рішення для пільгового кредитування

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Національний банк України ухвалив рішення, що сприятимуть розвитку кредитування проєктів з відбудови енергетичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Збільшується потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля в півтора раза. Нові положення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, зокрема для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури", – написав він.

Шмигаль додав, що також підвищиться доступність кредитів для домогосподарств і малого та середнього бізнесу на придбання енергообладнання.

За його словами, рішення НБУ – це частина спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України.

Прем'єр підкреслив, що це дасть українським родинам, ОСББ, бізнесу та громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість.

"Пільгові кредити на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових помп. Одночасно держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні. Спільно працюємо над тим, аби в українських домівках було світло", – підсумував він.