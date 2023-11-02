"Взять на себя геморрой". Что банки говорят о работе с РЕРами

Некоторым банкам проще отказать клиентам со статусом PEP – Politically Exposed Person, политически значимым лицам и членам их семей – в обслуживании, чем брать на себя этот "геморрой".

Так же как и не все банки, к которым LIGA.net обратилась за комментарием по специфике работы с РЕРами, согласились предоставлять ответы.

Напомним, 17 октября Верховная Рада утвердила закон №9269-Д , которым вернула пожизненный статус PEP. В ноябре прошлого года норма о пожизненном усиленном статусе и финансовом мониторинге PEP, предусмотренная Законом 361-IX о финмониторинге, была изменена на три года усиленного мониторинга.

Возвращение нормы о пожизненном статусе РЕР вызвало новую волну обсуждения в соцсетях с возмущением самих РЕРов относительно отношения к ним со стороны финансовых учреждений.

В комментариях для LIGA.net РЕРы также жаловались на не лояльное отношение к себе и членам своих семей со стороны банков. Так, экс-замминистра информационной политики Татьяна Попова рассказала, что после увольнения с должности долго не могла зарегистрировать себе ФЛП.

А компания, где она была поручителем, не могла перекредитоваться в иностранном банке. Жена народного депутата от партии Европейская солидарность Владимира Вятровича Ярина Ясиневич – на блокирование счетов без предупреждения и невозможность воспользоваться банковской картой, когда в этом была крайняя необходимость.

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Сами банкиры, с которыми LIGA.net удалось пообщаться на тему обслуживания РЕРов, говорят о риск-ориентированном подходе к политически значимым лицам и членам их семей.

"Пиреус Банк обслуживает РЕРов, используя риск-ориентированный подход. Статус РЕР не означает, что клиент априори высокорискованный. Однако со стороны клиента должны быть предоставлены все необходимые документы", – говорит член правления Пиреус Банка Ирина Стахурская.

Директор департамента по продажам и развитию розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха отмечает, что банки обязаны "знать" и проверять клиентов. И каждый клиент, вне зависимости от статуса, подпадает под финансовый мониторинг. Всех клиентов банки распределяют по уровням риска — от низкого до высокого. Уровень риска клиента зависит от его банковской активности, финансового поведения и причастности к PEP.

По словам директора департамента комплаенса, члена правления банка "Южный" Владимира Гавлицкого, усложняет выявление клиентов РЕР отсутствие в настоящее время реестра политически значимых лиц.

В связи с этим "Южный" пользуется услугами третьих лиц, которые предоставляют информацию о политически значимых и связанных с ними лицах.

"Специфика работы с РЭР включает в себя анализ предоставленной информации клиентом РЭР, в том числе относительно ориентированных объемов поступлений средств и анализ источников происхождения состояния при установлении деловых отношений/проведении разовой финансовой операции. Мониторинг деловых отношений с клиентами РЕР проводится постоянно относительно соответствия объема и сущности операций клиента, наличия оснований для изменения риска РЕР, наличия действий с активами клиентов высокого и среднего риска РЕР и т.д.", – говорит Владимир Гавлицкий.

Что касается специфики сотрудничества с клиентами РЕР, по словам Гавлицкого, "Южный" проводит обучение для своих сотрудников, организует внешнее обучение от представителей регуляторов, в том числе Госслужбы финмониторинга.

"Если говорить о ПУМБ, то мы имеем достаточно много клиентов PEP и умеем работать с этим сегментом. Для нас статус PEP – не отсекающий фактор и никогда таковым не был", – отмечает Александр Щербаха.

Он считает, что изменения в законе должны привести к упрощению работы с РЕР-клиентами.

"Мы как банк, основываясь на риск-ориентированном подходе, должны выявлять всех клиентов PEP и устанавливать уровень рискованности для таких клиентов. Но глубина проверки будет зависеть от полномочий PEP. Так, например, если полномочия публично значимого лица закончились более 12 месяцев назад, а финансовые операции понятны, то такие клиенты (члены их семей и партнеры) будут иметь низкий уровень рискованности и не потребовать дополнительной проверки источников происхождения доходов, дохода, транзакционной активности и т.д. Если же РЕР-клиент или члены его семьи будут демонстрировать нетипичную активность, уровень риска будет пересмотрен", – говорит Александр Щербаха.

Акцент на построении самого процесса в обслуживании РЭРов делает директор по маркетингу monobank Анатолий Рогальский.

"Банк обслуживает РЕРов, и, конечно, они требуют больше внимания согласно законодательству. Но в конце все сводится к технологичности банка и гибкости процессов. Если удается построить процесс, то и головной боли ни у кого нет", – говорит он.

В государственном ПриватБанке о специфике обслуживания РЕР пока говорят кратко: "Обслуживая более 10 тысяч клиентов с признаком РЕР и связанных с ними лиц, банк уже активно применяет риск-ориентированный подход, как в оценке деятельности клиентов по счетам, так и в оценке риска самих клиентов".

Шире рассказать LIGA.net о деталях финмона там пообещали позже. Получить комментарии по обслуживанию РЭРов в еще одном крупном государственном банке – Сбербанке – LIGA.net не удалось.

Александр Щербаха из ПУМБ признает, что если говорить о РЕР-клиентах, то для некоторых банков действительно проще отказать клиентам со статусом PEP и членам их семей в обслуживании.

"НБУ проводит разъяснительную работу с такими банками, которые отказывают в обслуживании РЕР-клиентам и даже ввели достаточно жесткие административные меры. Надеюсь, что благодаря этим мерам количество отказов в обслуживании уменьшится, и в будущем все банки будут работать с этим сегментом клиентов", – заключает он.

О том, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании, написал на своей странице в Facebook и сам глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам на последней встрече. В конце концов предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентированный подход. В законе – это цифра 1,7 млн. грн. для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, позволяющие применить к банкам более существенные меры влияния – штрафы до 10 млн грн. И могу заверить: если будут на то основания, мы их применим", – сказал он.

Следует отметить, что Закон №9269-Д является частью антикоррупционной трансформации Украины. Его нормы по PEP отвечают стандартам FATF, Директиве ЕС 2015/849 и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи.

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