После распоряжения Госдепартамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита, Украинский офис Агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В настоящее время USAID финансировало в Украине 39 программ. Общий бюджет на них – $4,28 млрд.

Среди ключевых направлений программы USAID:

демократия, права человека и управление ($1,09 млрд);

экономическое развитие ($1,15 млрд);

критическая инфраструктура ($1,4 млрд);

здравоохранение ($381,8 млн);

переходный период и гуманитарная помощь ($252 млн).

Насколько страшна потеря финансирования от USAID

"Финансирование реальных проектов осуществляется как минимум девятью финансовыми инструментами. Гранты – это один из инструментов. А финансирование USAID – это часть грантового финансирования только грантовых проектов. Кто диверсифицировал финансовые инструменты – тот работает сейчас и дальше. Если проект ориентировался исключительно на финансирование с USAID и те, кто за ним стоит, думали, что это будет вечно, – вот они и пострадали", – говорит президент ОО "Лига развития науки" Виктор Тиркало.

В основном от прекращения финансирования USAID потеряли бюджетные государственные организации и муниципальные проекты.

"Какая-то часть, ориентировочно 25-30% из тех средств, которые шли на государственные муниципальные программы, направлялись на решение социальных вопросов. И сейчас пострадавших людей откровенно жаль. Если смотреть на такую часть финансирования USAID, как прямая бюджетная помощь, тоже жаль, потому что это уже макроуровень. Это будет влиять на стабилизацию валютного курса, на какие-то другие вещи, которые касались уже запланированных расходов по расходной части бюджета. Здесь, конечно, могут быть свои нюансы", – отмечает Тиркало.

В то же время эксперт уверен на 100%, что в Украине найдут внебюджетные и другие средства, которые выравняют пробел в финансировании на время аудита USAID.

28 января президент Украины Владимир Зеленский уже поручил правительству определиться с перечнем приоритетных программ, финансирование которых можно было бы осуществлять из государственного бюджета. А заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала "предметные консультации" с США о возобновлении финансирования гуманитарных проектов.

"Я бы на месте президента провел еще и дополнительную внутреннюю ревизию всех проектов USAID в каждом из министерств на предмет эффективности и предмет постпроектной деятельности. Там, наверное, есть какие-то проекты, которые были продиктованы какими-то партийными интересами, отраслевыми интересами, интересами определенного, я бы сказал, клана", – говорит Тиркало.