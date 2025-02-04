Після розпорядження Держдепартаменту США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту, Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

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На цей час USAID фінансувало в Україні 39 програм. Загальний бюджет на них – $4,28 млрд.

Серед ключових напрямків програми USAID:

демократія, права людини та врядування ($1,09 млрд);

економічний розвиток ($1,15 млрд);

критична інфраструктура ($1,4 млрд);

охорона здоров'я ($381,8 млн);

перехідний період та гуманітарна допомога ($252 млн).

Наскільки страшна втрата фінансування від USAID

"Фінансування реальних проєктів здійснюється як мінімум дев’ятьма фінансовими інструментами. Гранти – це один з інструментів. А фінансування USAID – це частина грантового фінансування лише грантових проєктів. Хто диверсифікував фінансові інструменти – той працює зараз і далі. Якщо проєкт орієнтувався виключно на фінансування з USAID і ті, хто за ним стоїть, думали, що це буде вічно, – от вони й потерпіли", – говорить президент ГО "Ліга розвитку науки" Віктор Тиркало.

В основному від припинення фінансування USAID втратили бюджетні державні організації та муніципальні проєкти.

"Якась частина, орієнтовно 25-30% з тих коштів, які йшли на державні муніципальні програми, направлялися на розв'язання соціальних питань. І зараз людей, які потерпіли, відверто шкода. Якщо дивитися на таку частину фінансування USAID, як пряма бюджетна допомога, також шкода, тому що це вже макрорівень. Це впливатиме на стабілізацію валютного курсу, на якісь інші речі, які стосувалися вже запланованих витрат із витратної частини бюджету Тут, звичайно, можуть бути свої нюанси", – зазначає Тиркало.

Водночас експерт впевнений на 100%, що в Україні знайдуть позабюджетні та якісь інші кошти, які вирівняють прогалину у фінансуванні на час аудиту USAID.

28 січня президент України Володимир Зеленський уже доручив уряду визначитися із переліком пріоритетних програм, фінансування яких можна було б здійснювати з державного бюджету. А заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала "предметні консультації" зі США щодо відновлення фінансування гуманітарних проєктів.

"Я б на місці президента провів би ще й додаткову внутрішню ревізію всіх проєктів USAID в кожному з міністерств на предмет ефективності та предмет постпроєктної діяльності. Там, напевне, є якісь проєкти, які були продиктовані якимись партійними інтересами, галузевими інтересами, інтересами певного, я б сказав, клану", – говорить Тиркало.