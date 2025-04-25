Агентство ООН сокращает поддержку украинских переселенцев из-за остановки финансирования

Последствия обстрела россиянами Павлограда Днепропетровской области, 25 апреля 2025 года (фото – Сергей Лысак / Telegram)

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в пятницу сообщило, что вынуждено сократить поддержку вновь прибывших переселенцев в Украине из-за приостановки финансирования со стороны США и общего сокращения донорской помощи. Об этом пишет Reuters.

"Некоторые программы, которые мы раньше реализовывали при щедрой поддержке финансирования США, приостановлены", - сообщила журналистам представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

В частности агентство приостановило психосоциальную поддержку, которая необходима в огромных масштабах, предоставление материалов для срочного строительства жилья и финансовую помощь.

Больше всего УВКБ ООН пострадало от потери помощи со стороны США, которая в прошлом году составила 40% финансирования. Однако другие западные доноры также остановили финансирование, поскольку теперь отдают приоритет расходам на оборону.

Агентство заявило, что его призыв о выделении $3,32 млрд на поддержку 8,2 млн человек в Украине был профинансирован только на 25%.

С января около 9000 человек, ставших переселенцами в Украине, прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где они получают одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.

По данным агентства, с августа прошлого года по март 2025-го более 200 000 человек были эвакуированы или перемещены с прифронтовых территорий.