Агентство ООН скорочує підтримку українських переселенців через зупинку фінансування
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у п’ятницю повідомило, що змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні через призупинення фінансування з боку США і загальне скорочення донорської допомоги. Про це пише Reuters.
"Деякі програми, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування США, призупинені", - повідомила журналістам представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.
Зокрема агентство призупинило психосоціальну підтримку, яка необхідна у величезних масштабах, надання матеріалів для термінового будівництва житла та фінансову допомогу.
Найбільше УВКБ ООН постраждало від втрати допомоги з боку США, яка торік становила 40% фінансування. Проте інші західні донори також зупинили фінансування, оскільки тепер надають пріоритет видаткам на оборону.
Агентство заявило, що його заклик про виділення $3,32 млрд на підтримку 8,2 млн людей в Україні було профінансовано лише на 25%.
Із січня майже 9000 людей, які стали переселенцями в Україні, пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку.
За даними агентства, із серпня минулого року до березня 2025-го понад 200 000 людей були евакуйовані або переміщені з прифронтових територій.
- 5 березня 2025 року президент Дональд Трамп заявив про замороження всієї міжнародної допомоги і вихід США з ради ООН і ВООЗ.
- Через призупинення допомоги США вісім країн світу, серед яких Україна, можуть залишитись без препаратів від ВІЛ.