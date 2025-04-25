Агентство ООН скорочує підтримку українських переселенців через зупинку фінансування

УВКБ ООН в Україні призупинило деякі програми, які фінансувалися з боку США

Наслідки обстрілу росіянами Павлограда Дніпропетровської області, 25 квітня 2025 року (фото - Сергій Лисак / Telegram)

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у п’ятницю повідомило, що змушене скоротити підтримку новоприбулих переселенців в Україні через призупинення фінансування з боку США і загальне скорочення донорської допомоги. Про це пише Reuters.

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"Деякі програми, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування США, призупинені", - повідомила журналістам представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Зокрема агентство призупинило психосоціальну підтримку, яка необхідна у величезних масштабах, надання матеріалів для термінового будівництва житла та фінансову допомогу.

Найбільше УВКБ ООН постраждало від втрати допомоги з боку США, яка торік становила 40% фінансування. Проте інші західні донори також зупинили фінансування, оскільки тепер надають пріоритет видаткам на оборону.

Агентство заявило, що його заклик про виділення $3,32 млрд на підтримку 8,2 млн людей в Україні було профінансовано лише на 25%.

Із січня майже 9000 людей, які стали переселенцями в Україні, пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку.

За даними агентства, із серпня минулого року до березня 2025-го понад 200 000 людей були евакуйовані або переміщені з прифронтових територій.