Аграрии получат от государства компенсацию за поврежденные посевы на прифронтовых территориях

Кабмин заявил о совершенствовании механизма компенсации за поврежденные посевы на прифронтовых территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, получить государственную поддержку смогут аграрии, которые работают на территориях возможных и активных боевых действий и понесли потери из-за войны или сложных погодных условий.

"Аграрии смогут получить компенсацию до 4700 грн за гектар поврежденных посевов, но не более чем за 2000 гектаров одному хозяйству. Адресная поддержка поможет аграриям сохранить производство и продолжить работу в сложных условиях", – написала она.

Украинским аграриям раздадут 100 модульных зернохранилищ вместимостью до 1000 тонн.