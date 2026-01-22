Аграрії зможуть отримати від держави компенсацію за пошкоджені посіви на прифронтових територіях
Кабмін заявив про вдосконалення  механізму компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, отримати державну підтримку зможуть аграрії, які працюють на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови.

"Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2000 гектарів одному господарству. Адресна підтримка допоможе аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в складних умовах", – написала вона.

