Аграрії зможуть отримати від держави компенсацію за пошкоджені посіви на прифронтових територіях

Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2000 гектарів одному господарству

Фото: EPA / MAXYM MARUSENKO

Кабмін заявив про вдосконалення механізму компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, отримати державну підтримку зможуть аграрії, які працюють на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови.

Читайте також Олії по коліно. Що насправді загрожує Україні після знищення Олейни та портових резервуарів

"Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2000 гектарів одному господарству. Адресна підтримка допоможе аграріям зберегти виробництво та продовжити роботу в складних умовах", – написала вона.

Українським аграріям роздадуть 100 модульних зерносховищ місткістю до 1000 тонн.