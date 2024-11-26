Акции европейских автомобильных компаний упали из-за обещаний Трампа по пошлинам
Акции европейских автопроизводителей упали после того, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет Reuters.
Индекс европейских автомобильных акций показал самые плохие результаты среди секторов, снизившись на 1,5%, тогда как более широкий индекс STOXX 600 потерял 0,7%.
Акции немецкого Volkswagen упали на 2,1%, в то время как акции Stellantis, поставляющие продукцию в США из Мексики, упали больше всего – на 3,3%.
Французский производитель автозапчастей Valeo также упал на 2,4%, в то время как немецкий бренд BMW упал на 1,7%. Daimler Truck свалился на 3,6%.
Беспокойство трейдеров может стать лишь началом длительных проблем для сектора в случае реализации обещанных Трампом мер, отметило агентство.
- 26 ноября сообщалось, что Трамп пообещал Канаде, Мексике и Китаю новые пошлины сразу после вступления в должность.