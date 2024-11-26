Акции европейских автомобильных компаний упали из-за обещаний Трампа по пошлинам

Заявление Трампа о новых пошлинах на импорт из Канады, Мексики и Китая повлияло на падение акций автопроизводителей

Фото: EPA

Акции европейских автопроизводителей упали после того, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет Reuters.

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Индекс европейских автомобильных акций показал самые плохие результаты среди секторов, снизившись на 1,5%, тогда как более широкий индекс STOXX 600 потерял 0,7%.

Акции немецкого Volkswagen упали на 2,1%, в то время как акции Stellantis, поставляющие продукцию в США из Мексики, упали больше всего – на 3,3%.

Французский производитель автозапчастей Valeo также упал на 2,4%, в то время как немецкий бренд BMW упал на 1,7%. Daimler Truck свалился на 3,6%.

Беспокойство трейдеров может стать лишь началом длительных проблем для сектора в случае реализации обещанных Трампом мер, отметило агентство.