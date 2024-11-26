Акції європейських автомобільних компаній впали через обіцянки Трампа щодо мит

Заява Трампа про нові мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю вплинула на падіння акцій автовиробників

Фото: EPA

Акції європейських автовиробників впали після того, як обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти Канади, Мексики та Китаю. Про це пише Reuters.

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Індекс європейських автомобільних акцій показав найгірші результати серед секторів, знизившись на 1,5%, тоді як ширший індекс STOXX 600 втратив 0,7%.

Акції німецького Volkswagen впали на 2,1%, тоді як акції Stellantis, що постачає продукцію до США з Мексики, впали найбільше – на 3,3%.

Французький виробник автозапчастин Valeo також впав на 2,4%, тоді як німецький бренд BMW впав на 1,7%. Daimler Truck впав на 3,6%.

Занепокоєння трейдерів може стати лише початком тривалих проблем для сектору у разі реалізації обіцяних Трампом заходів, зазначило агентство.