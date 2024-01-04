Акции крупнейших круизных компаний резко упали после рекордного роста в прошлом году

За две торговые сессии 2024 года круизные операторы входят в число худших показателей индекса S&P 500

Лайнер компании Cruise Line Holdings. Фото - EPA

Акции крупнейших круизных компаний в первые торговые дни 2024 года резко упали после рекордного роста в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg.

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Всего за две сессии нового года круизные операторы входят в число худших показателей индекса международного рейтингового агентства S&P 500.

Акции норвежской компании Cruise Line Holdings упали на 14%, что стало самым большим спадом компании за две сессии с начала августа. Британо-американская Carnival Corp. и американская Royal Caribbean Cruises потеряли немного меньше - 12% и 9,3% соответственно.

Акции Royal Caribbean и Carnival в 2023 году продемонстрировали трехзначный рост, в то время как акции норвежской компании выросли за год примерно на 64%.

"Первые потери свидетельствуют о том, насколько требовательными стали инвесторы к отрасли после успешного 2023 года", – отмечает агентство.

Круизные компании столкнулись с тяжелыми последствиями после пандемии ковида. Даже после прошлогоднего рекордного роста акции отрасли так и не вернулись к максимумам 2019 года.

Кроме того, в первом квартале начинается так называемый "сезон волн", то есть период с января по март, когда уровень занятости сезонно снижается, а операторы вкладывают средства в рекламные акции, чтобы привлечь пассажиров.

Ожидается, что в ближайшие кварталы также вырастут расходы, не связанные с топливом, такие как техническое обслуживание флота, питание и бортовые услуги, что усилит давление на рентабельность.