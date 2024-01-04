Акции крупнейших круизных компаний резко упали после рекордного роста в прошлом году
Акции крупнейших круизных компаний в первые торговые дни 2024 года резко упали после рекордного роста в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg.
Всего за две сессии нового года круизные операторы входят в число худших показателей индекса международного рейтингового агентства S&P 500.
Акции норвежской компании Cruise Line Holdings упали на 14%, что стало самым большим спадом компании за две сессии с начала августа. Британо-американская Carnival Corp. и американская Royal Caribbean Cruises потеряли немного меньше - 12% и 9,3% соответственно.
Акции Royal Caribbean и Carnival в 2023 году продемонстрировали трехзначный рост, в то время как акции норвежской компании выросли за год примерно на 64%.
"Первые потери свидетельствуют о том, насколько требовательными стали инвесторы к отрасли после успешного 2023 года", – отмечает агентство.
Круизные компании столкнулись с тяжелыми последствиями после пандемии ковида. Даже после прошлогоднего рекордного роста акции отрасли так и не вернулись к максимумам 2019 года.
Кроме того, в первом квартале начинается так называемый "сезон волн", то есть период с января по март, когда уровень занятости сезонно снижается, а операторы вкладывают средства в рекламные акции, чтобы привлечь пассажиров.
Ожидается, что в ближайшие кварталы также вырастут расходы, не связанные с топливом, такие как техническое обслуживание флота, питание и бортовые услуги, что усилит давление на рентабельность.
- В конце января 2024 года Royal Caribbean планирует запустить круизы на крупнейшем в мире лайнере Icon of the Seas.