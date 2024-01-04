Акції найбільших круїзних компаній різко впали після рекордного зростання торік
Акції найбільших круїзних компаній у перші торгові дні 2024 року різко впали після рекордного зростання минулого року. Про це пише Bloomberg.
Всього за дві сесії нового року круїзні оператори входять до найгірших показників індексу міжнародного рейтингового агентства S&P 500.
Акції норвезької компанії Cruise Line Holdings впали на 14%, що стало найбільшим спадом за дві сесії з початку серпня. Британо-американський Carnival Corp. та американська Royal Caribbean Cruises втратили трохи менше – 12% та 9,3% відповідно.
Акції Royal Caribbean та Carnival у 2023 році продемонстрували тризначне зростання, тоді як акції норвезької компанії зросли за рік приблизно на 64%.
"Перші втрати свідчать, наскільки вимогливими стали інвестори до галузі після успішного 2023 року", – зазначає агентство.
Круїзні компанії зіткнулися з тяжкими наслідками після пандемії ковіду. Навіть після торішнього рекордного зростання акції галузі так і не повернулися до максимумів 2019 року.
Крім того, у першому кварталі починається так званий "сезон хвиль", тобто період із січня до березня, коли рівень зайнятості сезонно знижується, а оператори вкладають гроші в рекламні акції, щоб залучити пасажирів.
Очікується, що найближчими кварталами також зростуть витрати, не пов'язані з пальним, такі як технічне обслуговування флоту, харчування та бортові послуги, що посилить тиск на рентабельність.
- Наприкінці січня 2024 року Royal Caribbean планує запустити круїзи на найбільшому у світі лайнері Icon of the Seas.