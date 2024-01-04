Акції найбільших круїзних компаній різко впали після рекордного зростання торік

За дві торгові сесії 2024 року найбільші круїзні оператори входять до числа найгірших показників індексу S&P 500

Лайнер компанії Cruise Line Holdings. Фото - EPA

Акції найбільших круїзних компаній у перші торгові дні 2024 року різко впали після рекордного зростання минулого року. Про це пише Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Всього за дві сесії нового року круїзні оператори входять до найгірших показників індексу міжнародного рейтингового агентства S&P 500.

Акції норвезької компанії Cruise Line Holdings впали на 14%, що стало найбільшим спадом за дві сесії з початку серпня. Британо-американський Carnival Corp. та американська Royal Caribbean Cruises втратили трохи менше – 12% та 9,3% відповідно.

Акції Royal Caribbean та Carnival у 2023 році продемонстрували тризначне зростання, тоді як акції норвезької компанії зросли за рік приблизно на 64%.

"Перші втрати свідчать, наскільки вимогливими стали інвестори до галузі після успішного 2023 року", – зазначає агентство.

Круїзні компанії зіткнулися з тяжкими наслідками після пандемії ковіду. Навіть після торішнього рекордного зростання акції галузі так і не повернулися до максимумів 2019 року.

Крім того, у першому кварталі починається так званий "сезон хвиль", тобто період із січня до березня, коли рівень зайнятості сезонно знижується, а оператори вкладають гроші в рекламні акції, щоб залучити пасажирів.

Очікується, що найближчими кварталами також зростуть витрати, не пов'язані з пальним, такі як технічне обслуговування флоту, харчування та бортові послуги, що посилить тиск на рентабельність.