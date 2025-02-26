Американскому фонду в поддержку демократии впервые за 40 лет остановили финансирование

NED приостановил поддержку почти 2 000 партнеров по всему миру, в том числе в Украине

Фото: NED

Национальный фонд поддержки демократии (NED) не может получить доступ к деньгам, выделенным Конгрессом США, которые обеспечивают почти всю его грантовую и операционную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба NED.

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В результате впервые за 40-летнюю историю NED не смог выполнить свои обязательства и приостановил поддержку почти 2 000 партнеров по всему миру.

Конгрессом ассигнуется 95% финансирования NED. Это финансирование не считается иностранной помощью, поэтому не подпадает под действие указа президента США Дональда Трампа о заморозке зарубежной помощи на 90 дней.

"Однако, несмотря на исключение, доступ к этим средствам был непонятно прекращен, что заставило NED прекратить всю партнерскую поддержку и уволить большинство своих сотрудников", – отметили в пресс-службе компании.

В NED добавили, что перебои с финансированием сильнее всего бьют по высокорепрессивным средам, где специализированные организации вынуждены увольнять персонал, сворачивать деятельность, а в некоторых случаях сталкиваются с повышенными угрозами безопасности.

NED направляет 83 цента с каждого доллара на борьбу с коррупцией. Мандат фонда в Конгрессе основывается на многолетнем двухпартийном обязательстве поддерживать свободу в мире.