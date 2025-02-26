Американському фонду на підтримку демократії вперше за 40 років зупинили фінансування

NED призупинив підтримку майже 2 000 партнерів по всьому світу, зокрема в Україні

Фото: NED

Національний фонд на підтримку демократії (NED) не може отримати доступ до грошей, виділених Конгресом США, які забезпечують майже всю його грантову та операційну діяльність. Про це повідомила пресслужба NED.

Як наслідок вперше за 40-річну історію NED не зміг виконати свої зобов'язання і призупинив підтримку майже 2 000 партнерів по всьому світу.

Конгресом асигнується 95% фінансування NED. Це фінансування не вважається іноземною допомогою, тому не підпадає під дію указу президента США Дональда Трампа про замороження іноземної допомоги на 90 днів.

"Однак, незважаючи на виняток, доступ до цих коштів був незрозумілим чином припинений, що змусило NED припинити всю партнерську підтримку і звільнити більшість своїх співробітників", – зазначили у пресслужбі компанії.

У NED додали, що перебої з фінансуванням найсильніше б'ють по високорепресивних середовищах, де спеціалізовані організації змушені звільняти персонал, згортати діяльність, а в деяких випадках стикаються з підвищеними загрозами безпеці.

NED спрямовує 83 центи з кожного долара на боротьбу з корупцією. Мандат фонду в Конгресі ґрунтується на багаторічному двопартійному зобов'язанні підтримувати свободу у світі.