"Антиахметовский" законопроект рассмотрят по сокращенной процедуре
Верховная рада рассмотрит так называемый ресурсный законопроект №5600 по сокращенной процедуре. Соответствующее решение на заседании 5 октября поддержали 254 депутата.
Законопроект, скорее всего, будет рассмотрен на следующей пленарной неделе – 18-22 октября.
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"Прошу депутатские фракции, депутатские группы и внефракционных народных депутатов в двухдневный срок направить письма о рассмотрении их предложений и поправок в Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Процедуру все помнят? Далее обрабатывается, сводится новая таблица и законопроект №5600 будет рассматриваться скорее всего на следующей пленарной недели", — отметил спикер парламента Дмитрий Разумков после голосования.
- 3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются. 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 правок.
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