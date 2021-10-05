"Антиахметовский" законопроект рассмотрят по сокращенной процедуре

Верховная рада рассмотрит так называемый ресурсный законопроект №5600 по сокращенной процедуре. Соответствующее решение на заседании 5 октября поддержали 254 депутата.

Законопроект, скорее всего, будет рассмотрен на следующей пленарной неделе – 18-22 октября.

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"Прошу депутатские фракции, депутатские группы и внефракционных народных депутатов в двухдневный срок направить письма о рассмотрении их предложений и поправок в Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Процедуру все помнят? Далее обрабатывается, сводится новая таблица и законопроект №5600 будет рассматриваться скорее всего на следующей пленарной недели", — отметил спикер парламента Дмитрий Разумков после голосования.

Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются. 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 правок.

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Наталия Софиенко

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