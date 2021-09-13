Из "антиахметовского" законопроекта предлагают убрать ряд налогов

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению во втором чтении так называемого "антиахметовского" законопроекта (№5600). В понедельник, 13 сентября, начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к документу подали 11 319 правок. Об этом сообщил народный депутат (фракция Голос), член профильного комитета Ярослав Железняк.

Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.

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Железняк предоставил шорт-лист самых значимых правок к проекту закона:

Убрать норму об обложении строительства домов (20% НДС). Это требование вызвало возмущение застройщиков, которые грозились поднять цены на квартиры в случае принятия законопроекта.

Изменить налогообложение дохода от продажи сельхозпродукции. Речь в этой норме идет о продукции, выращенной на крупных участках (более 0,5 га). По мнению критиков, требование могло коснуться пожилых украинцев, которые торгуют овощами и фруктами с собственных огородов. Депутаты предложили заменить критерии отбора плательщиков: устанавливать их не по размеру участков, а по объему продаж (более чем на 12 минималок в год, то есть 72 тыс. грн).

Убрать норму, согласно которой украинцы с огородами в границах населенных пунктов должны были бы платить минимальное налоговое обязательство – около 1500 грн за га.

Отменить запланированное повышение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных.

Изменить требования к получению бюджетного возмещения НДС (налога на добавленную стоимость). В первом чтении было установлено, что право на такое возмещение потеряют те, кто просто перепродает продукцию (без дополнительно обработки и т.д.). Теперь хотят установить предельную стоимость переработки – не менее, чем на 8% от цены товара.

Отменить норму, согласно которой налоговая получала право взыскивать весь налоговый долг без обращения в суд даже после 1 дня просрочки. Теперь предлагается предоставлять такое право только в случае просрочки в 90 дней и более.

Не давать налоговикам право запрещать предприятию распоряжаться своим имуществом, если проверка выявила недоплату налогов в госбюджет.

Убрать норму о налогообложении земельных участков, которыми пользуются без наличия документов (то есть в случае самохвата).

Народный депутат уверен, что комитет не сможет закончить рассмотрение документа до 20 сентября. "План – рассматривать каждый день по 5 часов. Обсуждение в Комитет будет по спецпроцедуре... Мой прогноз: на этой неделе нереально закончить", – написал Железняк в Facebook.

В целом законопроект призван повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшить возможности для манипуляций. Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются Метинвест Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

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Наталия Софиенко

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