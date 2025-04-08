АРМА получила оценку арестованного имущества российского генерала Капашина – 679,2 млн грн

Стоимость первых 11 арестованных активов Валерия Капашина в Полтаве оценили более чем в 679 млн грн

Фото: АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило результаты оценки части арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Оценку арестованного имущества осуществлял независимый оценщик, избранный на конкурсной основе. Общая сумма первых оцененных 11 активов составила 679,2 млн грн.

В список оцененных активов вошли:

ресторанно-гостиничный комплекс (ресторан, бар с террасой и летней площадкой, закусочная, апартаменты) общей площадью 2817,8 кв. м на площади Соборной, 2, стоимостью 241 млн грн, а также земельный участок под ним (0,3795 га) – 13 млн грн;

общественный дом по улице Комсомольской, 36 площадью 3295,3 кв. м (36,2 млн грн) и земельный участок с торгово-офисным центром и подземным паркингом (4,3 млн грн);

офисный центр по улице Гоголя, 12, площадью 2881,9 кв. м (161,1 млн грн) и земельный участок под ним площадью 0,0766 га (2,6 млн грн);

нежилые помещения (отделение банка) площадью 10 59,3 кв. м в жилом доме по улице Ватутина, 2 (48,3 млн грн);

общественный дом (кафе) площадью 205,7 кв. м по улице Черновола Вячеслава, 5А (17,6 млн грн);

общественное здание площадью 5107,8 кв. м на улице Фрунзе, 2 (233,1 млн грн) и земельный участок под ним площадью 0,1198 га (4,6 млн грн);

квартира площадью 242,3 кв. м и место №11 в подземном паркинге по улице Котляревского, 10, квартира 27 (10,4 млн грн).

Указанные активы – только часть арестованного имущества Капашина. По данным агентства, в общей сложности в управление АРМА передано более 50 000 кв. м нежилой недвижимости, около 1000 кв. м жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В ведомстве отметили, что по завершении оценки будет объявлен отбор управляющих активов через электронную систему Prozorro.