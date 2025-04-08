АРМА отримало оцінку арештованого майна російського генерала Капашина – 679,2 млн грн

Вартість перших 11 арештованих активів Валерія Капашина у Полтаві оцінили у понад 679 млн грн

Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало результати оцінки частини арештованого майна російського генерала Валерія Капашина у Полтаві. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Оцінку арештованого майна здійснював незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах. Загальна сума перших оцінених 11 активів склала 679,2 млн грн.

До переліку оцінених активів увійшли:

ресторанно-готельний комплекс (ресторан, бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна, апартаменти) загальною площею 2817,8 кв. м на майдані Соборному, 2, вартістю 241 млн грн, а також земельна ділянка під ним (0,3795 га) – 13 млн грн;

громадський будинок на вулиці Комсомольській, 36, площею 3295,3 кв. м (36,2 млн грн) і земельна ділянка з торгово-офісним центром і підземним паркінгом (4,3 млн грн);

офісний центр на вулиці Гоголя, 12, площею 2881,9 кв. м (161,1 млн грн) та земельна ділянка під ним площею 0,0766 га (2,6 млн грн);

нежитлові приміщення (відділення банку) площею 10 59,3 кв. м у житловому будинку на вулиці Ватутіна, 2 (48,3 млн грн);

громадський будинок (кафе) площею 205,7 кв. м на вулиці Чорновола Вʼячеслава, 5А (17,6 млн грн);

громадська будівля площею 5107,8 кв. м на вулиці Фрунзе, 2 (233,1 млн грн) та земельна ділянка під нею площею 0,1198 га (4,6 млн грн);

квартира площею 242,3 кв. м та місце №11 у підземному паркінгу на вулиці Котляревського, 10, квартира 27 (10,4 млн грн).

Зазначені активи є лише частиною арештованого майна Капашина. За даними агентства, загалом до управління АРМА передано понад 50 000 кв. м нежитлової нерухомості, близько 1000 кв. м житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

У відомстві зазначили, що після завершення оцінки буде оголошено відбір управителів активів через електронну систему Prozorro.